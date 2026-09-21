La extrema derecha a la cabeza en el noreste de Alemania, victoria de la izquierda radical en Berlín, Merz aún más debilitado

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo fuertes avances el domingo en las elecciones regionales en Berlín y en la región nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según las encuestas a pie de urna de la radiodifusión pública alemana.

En Mecklemburgo, el AfD está con un 37-38% (frente al 16,7% en 2021), por delante de los socialdemócratas del SPD con alrededor del 36%, relegándose muy por detrás de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz, que alcanza un máximo del 5,5%.

En la capital, la extrema derecha alcanza entre el 13,5 y el 16% (frente al 9% en 2023), según las encuestas de los canales ARD y ZDF, que dan la victoria al partido de izquierda radical Die Linke (25%). Este resultado quedó primero en las encuestas en la ciudad-estado de Berlín, por delante de la ya debilitada CDU (20%), que encabezaba el ayuntamiento.

El AfD, pro-Trump y cercano a Moscú, infligió una contundente derrota a la CDU hace dos semanas en el Estado federado de Sajonia-Anhalt, también en el este del país, su bastión.

El canciller alemán, Friedrich Merz, habló muy rápidamente tras el anuncio de los resultados y prometió continuar con las reformas a pesar de una “desastre” electoral para su partido. “Estas reformas deben implementarse (…) Asumo esta responsabilidad porque quiero sacar adelante a nuestro país”declaró, descartando así de facto dejar el cargo tras días de especulaciones sobre su futuro en la clase política. Admitiendo que el “La confianza en las instituciones de nuestro país está disminuyendo” y creyendo que ella era “activamente socavado por partidos radicales tanto de izquierda como de derecha”prometió reactivar la estancada economía nacional, rearmar el país para disuadir a una Rusia hostil y contener la inmigración irregular para recuperar a los votantes que se habían pasado al AfD, que se convirtió en la segunda fuerza política del país durante las elecciones legislativas de 2025.