En Brasil, Flávio Bolsonaro es objeto de una investigación por corrupción: ¿un cambio a menos de un mes de las elecciones presidenciales?

Publicado el 12 de septiembre de 2026 a las 12:36 p.m. Lectura: 3 min.

La campaña del senador Flávio Bolsonaro se topó el viernes 11 de septiembre con el anuncio de una investigación por corrupción y lavado de dinero contra el candidato conservador, a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

El hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) dijo que no “nada que ocultar”durante un viaje a la ciudad amazónica de Manaos (norte).

En mayo, el hijo mayor del ex jefe de Estado admitió haber solicitado y obtenido para esta película varios millones de dólares del banquero Daniel Vorcaro, actualmente encarcelado por un enorme escándalo de fraude bancario. “La película es completamente legal”dijo el viernes Flávio Bolsonaro, evocando una “financiación privada”. Daniel Vorcaro, jefe del Banco Master, había creado una vasta red en los círculos del poder antes de la liquidación de su establecimiento, habiendo acumulado más de seis mil millones de euros en deuda.

La investigación contra Flávio Bolsonaro fue autorizada por el juez André Mendonça, ex ministro de Justicia de su padre, quien lo nombró miembro del Tribunal Supremo. El máximo tribunal de Brasil atraviesa actualmente una crisis sin precedentes, que enfrenta en particular al juez Mendonça y a sus colegas Alexandre de Moraes y Flávio Dino, ex Ministro de Justicia de Lula, entre sí.

Esta crisis llevó a la suspensión temporal del director de la Policía Federal, quien finalmente fue reintegrado en sus funciones. En un intento por poner fin a la crisis, el presidente del Tribunal, Edson Fachin, pidió al juez Mendonça levantar el secreto de la investigación en el caso Master, lo que el magistrado hizo parcialmente. Fue esta decisión la que reveló el viernes que la policía está investigando a Flávio Bolsonaro.

El senador de 45 años está empatado en las encuestas con el presidente saliente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato a los 80 años, en el caso probable de una segunda vuelta el 25 de octubre.

La corrupción es una de las principales preocupaciones entre los votantes brasileños antes de las elecciones. El propio Lula estuvo encarcelado durante 580 días por corrupción en 2018-2019. Pero su condena fue posteriormente anulada por motivos de procedimiento y porque el juez fue considerado parcial. La asociación de la izquierda con la corrupción jugó un papel decisivo en la campaña electoral de Jair Bolsonaro en 2018.