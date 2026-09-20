Municipal 2026: ¿la RN perderá el ayuntamiento de Montargis por irregularidades?

Otro cambio de rumbo aguarda en las elecciones municipales del pasado mes de marzo. Después de las victorias rebeldes en Vénissieux y Vaulx-en-Velin en el área metropolitana de Lyon, es la conquista del Rally Nacional (RN) en Montargis (Loiret) la que está en entredicho. La anulación del resultado de las elecciones municipales fue recomendada el jueves 17 de septiembre por el relator público, ante el tribunal administrativo de Orleans, debido a irregularidades.

Durante las elecciones municipales de marzo, el candidato RN Côme Dunis ganó por 59 votos en esta ciudad de 15.000 habitantes gobernada por la derecha desde 2001. Los tribunales administrativos siguen, en la mayoría de los casos, la opinión de los relatores públicos. El tribunal tomará su decisión en los próximos días.

Côme Dunis obtuvo el 34,64% de los votos en la segunda vuelta, por delante del comunista Bruno Nottin (33,10%) y el alcalde saliente, Benoit Digeon (varias derechas), quedó tercero con el 32,26% de los votos. La abstención había alcanzado casi el 47% en esta ciudad marcada por los disturbios urbanos de junio de 2023 y donde un tercio de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

Los dos demandantes Bruno Nottin (PCF) y Dalip Vehapi (PS), miembros de la lista sindical de izquierda, habían presentado un recurso denunciando en particular “vídeos difamatorios” y comunicación tras el final de la campaña oficial.

“Me acusaron de falsificar escritos públicos”denunció en particular Bruno Nottin, que trabaja como secretario en el tribunal de Montargis. “Sabemos que engañaron y difamaron con un vídeo absolutamente escandaloso visto 24.000 veces”añadió.

El ponente público describió en sus conclusiones una “vídeo al que Bruno Nottin no pudo responder” Y “una acusación personal que nada tiene que ver con la campaña electoral”. “Dada la pequeña diferencia de votos, no se puede descartar que la difusión de dicha información hubiera podido disuadir a un número suficiente de votantes de votar”añadió.

Enfrente, el abogado de la Agrupación Nacional, Sr. Thomas Laval, consideró que no era “No es posible medir con precisión la influencia real” de estos elementos sobre el electorado y que una cancelación del voto “crearía un precedente peligroso”. En cuanto al elegido, Côme Dunis, no estuvo presente en la audiencia del jueves. De hecho, dimitió como alcalde a principios de agosto por motivos médicos y desde entonces ha sido sustituido por su adjunto de seguridad y ex policía, Dominique Coquelle.