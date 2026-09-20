Acusaciones de violencia de un ex colega: lo que sabemos (y lo que no sabemos) sobre la expulsión de Philippe Brun de las primarias de izquierda

“No tengo nada que ver con eso. » El día después de la inesperada exclusión de Philippe Brun de las primarias de izquierda, Olivier Faure respondió, este jueves 17 de septiembre, en franceinfo, a las acusaciones del diputado por Eure. “No hay ningún deseo por mi parte de eliminarlo”asegura el jefe de los socialistas. La víspera, el diputado por Eure acusó a su partido de haber “instrumentalizado” el conflicto entre él y un ex colaborador de la “matar políticamente”.

Detrás de esta batalla política hay acusaciones serias, un momento sorprendente y muchas áreas grises.

El martes, el diputado por Eure, de 34 años, que anunció que contaba con el patrocinio necesario para participar en las primarias, fue suspendido cautelarmente del Partido Socialista tras las acusaciones de un activista relativa a “hechos susceptibles de ser tipificados como delictivos”indica la dirección del PS que invocará la “defensa de los derechos de las mujeres”.

Mucho antes de que Philippe Brun fuera excluido de las primarias, en julio de 2026, Le Poulpe, medio de comunicación local normando, informó que una joven, designada con la inicial N., había relatado en un bucle activista socialista una ruptura brutal con un hombre al que no nombró directamente. Habiendo salido por la mañana, también explicó que a su regreso descubrió que su casa había cambiado. “Cambiarle la cerradura a alguien sin avisarle no es forma de romper”dijo, describiendo un gesto destinado a “humillar” y a “asustar”.

En junio de 2026, esta misma persona ya se había puesto en contacto con la comisión de conflictos y la unidad antiacoso del PS de la Asamblea Nacional, conocida como “HADIV”. Ninguno de los dos protagonistas había sido entrevistado aún cuando estalló el asunto. La dirección socialista, por su parte, afirma que sólo tenía conocimiento del aspecto de tribunal industrial del conflicto.

El martes por la noche parece confirmada la participación de Philippe Brun en las primarias, pocas horas antes del cierre de la presentación de candidaturas. Hacia las 22 horas habló con Johanna Rolland, primera secretaria interina del PS, sin mencionar las acusaciones. Sin embargo, unos minutos antes de medianoche, su antiguo colega N. se puso en contacto con un miembro de la dirección del partido y le informó de las acusaciones de” acoso “de“una situación laboral familiar” – un parlamentario no puede emplear a su cónyuge – y “violencia física”. También declara haber interpuesto denuncia, sin que aún se haya confirmado, contra el diputado socialista, informa Mediapart.

Viento de pánico el miércoles por la mañana. “El mundo” Dice que Johanna Rolland, informada, compartió el informe durante una pequeña reunión del comité con los líderes de las tres corrientes del PS. Fue entonces cuando, en la inauguración de la oficina nacional, puso en el orden del día la suspensión de Philippe Brun. El parlamentario, que participa en la reunión por videoconferencia, se entera luego “con asombro” las acusaciones de su ex colega. Su suspensión fue votada inmediatamente, casi por unanimidad, con una oposición –la suya propia– y tres abstenciones. Su candidatura a las primarias, aunque había reunido los patrocinios necesarios, fue luego invalidada.

El miércoles por la noche, Philippe Brun niega rotundamente las acusaciones y ataca el método. Afirma que un informe enviado a las 23:50 horas. fue suficiente para impedir su candidatura “sin ninguna contradicción” y acusa a su partido de haber violado los derechos de la defensa por “ejecutar en un lugar público”.

bajo sospecha de“empleo familiar”Philippe Brun rechaza cualquier convivencia con su ex colega. Desde 2017, un parlamentario no puede emplear como colaboradores a su cónyuge, pareja de PACS o pareja de hecho. Aunque admitió ante Mediapart haber mantenido una ” relación “ con ella, aseguró el miércoles: “Nunca he sido compañera de mi colega. Ella tiene pareja y está en sociedad civil. »

Reafirmando que“sin quejas” fue presentado en su contra, anunció durante una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional que él mismo presentaría una denuncia “para que la justicia pueda establecer los hechos”.

Olivier Faure, ex primer secretario del Partido Socialista y candidato de las primarias, dijo ” aprobar “ suspensión. “Por el momento, la decisión cautelar que se tomó era la única posible”estimó en BFMTV. “No podemos ser encarnados mañana en unas elecciones presidenciales por alguien que sería acusado de haber sido violento”añadió.

Juzga acusaciones de violencia física y acoso “suficientemente serio” para justificar esta medida. Asegura que no ha tenido “sin voluntad” despedir a Philippe Brun. “Tengo respeto por su trabajo”insistió el jueves en franceinfo.

El PS, por su parte, afirma que quiere “respetar y escuchar la palabra recogida”recordando que los procedimientos también deben respetar la presunción de inocencia.