Dieudonné condenado por 35ª vez, esta vez por apología del terrorismo e injurias

El comediante antisemita es condenado por 35ª vez. Dieudonné M’Bala M’Bala fue condenado este jueves 17 de septiembre a seis meses de prisión domiciliaria con brazalete electrónico por apología del terrorismo e insultos al ministro del Interior, Laurent Nuñez, por publicaciones en las redes sociales.

El tribunal penal de París también lo condenó a una multa de 5.000 euros, tres años de inhabilitación y dos multas respectivas de 1.000 euros y un euro simbólico a la Organización Judía Europea y a Laurent Núñez.

El comediante sulfuroso fue procesado por primera vez por un vídeo publicado en En esta película de dos minutos vista un millón de veces, el hombre de sesenta años, que hasta entonces contaba con 34 condenas en su historial penal, se congratuló “una cita maravillosa, extraordinaria, mágica”antes de indicar finalmente que se refería al cumpleaños de su hija, nacida el 7 de octubre quince años antes.

Los jueces, por el contrario, observaron una “instrumentalización”A “un proceso retórico, construido sobre un artificio (que) le permite presentar los atentados terroristas del 7 de octubre de forma muy favorable”.

Lo mismo ocurre con un vídeo publicado tras el incendio de la sinagoga de La Grande-Motte (Hérault) en agosto de 2024, que había sugerido que podría ser “una respuesta al odio y al racismo derramados sin freno por ciertos judíos en Francia desde el 7 de octubre”característica según el tribunal “de apología del terrorismo”.

“Soy un comediante. No soy ni político, ni intelectual, ni sociólogo. Llevo casi 40 años haciendo reír a los franceses”Dieudonné se defendió durante la audiencia del 17 de junio, alegando su abogado un registro de“humor negro”.

El hombre que se presentó nueve veces a diferentes elecciones durante casi treinta años también fue condenado – esta vez por insulto público – por otro vídeo en el que implicaba a Laurent Nuñez, entonces prefecto de policía de París, tras otra orden de prohibición de uno de sus espectáculos.

Su rostro distorsionado por un filtro grotesco, Dieudonné llamó a esto “hijo de tu madre, el pu… ¡el puro!” ¡El santo! » tiene “llevar(s)es pelotas” con el fin de “hablar juntos” : palabras que “superar los límites permisibles del derecho a la libertad de expresión”dictaminó el tribunal.