Fuerte crecimiento de la extrema derecha en Alemania, compromiso con Groenlandia, aumento del precio del diésel... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

El partido de extrema derecha AfD logró grandes avances el domingo en las elecciones regionales en Berlín y en la región nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según las encuestas a pie de urna realizadas para la radiodifusión pública alemana.

En Mecklemburgo, el AfD se sitúa con un 37-38% (frente al 16,7% en 2021), por delante de los socialdemócratas del SPD en torno al 36%, relegándose muy muy por detrás de la CDU, formación conservadora del canciller Friedrich Merz, que ha reconocido una “desastre” electoral para su partido, pero promete continuar con sus reformas. En la capital, la extrema derecha alcanza entre el 13,5 y el 16% (frente al 9% en 2023), según las encuestas de los canales ARD y ZDF, que dan la victoria al partido de izquierda radical Die Linke.

El último día, este domingo, de las elecciones legislativas rusas, la primera votación desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Moscú sufrió un ataque de una escala sin precedentes por parte de más de mil drones ucranianos, dirigidos en particular a zonas residenciales y a una importante refinería cerca de la capital. La operación dejó al menos dos muertos y una veintena de heridos, y la Comisión Electoral denunció la voluntad de ” molestar “ la votación, que también tiene lugar en los territorios ocupados y anexados por Rusia. Un dron ucraniano también atacó un autobús en la región de Kherson, en el sur de Ucrania controlado por Rusia, matando a dos personas, incluido un empleado de la Comisión Electoral. Mientras Moscú afirma haber derribado más de 1.600 artefactos, incluidos 450 que se dirigían hacia la capital, Volodymyr Zelensky acogió con satisfacción que los ataques hayan tenido un impacto “impacto muy significativo” en la región de Moscú.

Después de meses de altas tensiones provocadas por las amenazas del presidente estadounidense de anexar el territorio autónomo danés a Estados Unidos, Copenhague y Nuuk celebraron un compromiso que garantiza la soberanía del Reino de Dinamarca y la autodeterminación del pueblo groenlandés. El acuerdo, que deberá firmarse la próxima semana en la ONU y no publicarse, otorgaría sin embargo a Washington un control permanente sobre la seguridad de la región y allana el camino para un refuerzo de la presencia militar estadounidense con la posible apertura de tres nuevas bases. Con el apoyo de Emmanuel Macron, que lo ve como una forma de“calmar las cosas”este texto también pretende bloquear el Ártico impidiendo cualquier inversión sensible o establecimiento militar por parte de China y Rusia.

Ante la revuelta de los equipos y después de dos días de huelga, el director editorial adjunto de “Valeurs Currents”, Charles Sapin, rechazó la propuesta de la dirección de transformar su editorial del domingo en un formato de debate y puso fin a su presencia en el canal público. Si la intersindical levantó el aviso de huelga previsto para el lunes tras denunciar una incompatibilidad entre las condenas pasadas de la revista y las especificaciones de Radio France, el periodista criticó a un “censura preventiva”.

Esta decisión, considerada por la dirección como una interrupción que no es “una victoria para nadie”reavivó fuertes reacciones políticas: la derecha y la extrema derecha denunciaron la falta de pluralismo, mientras que la izquierda saludó la defensa de los valores de la radiodifusión pública.