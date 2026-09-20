Los hutíes de Yemen toman el estrecho de Bab el-Mandeb, paso estratégico entre Europa y Asia

Los hutíes proiraníes tomaron el control de la costa yemení en el Mar Rojo y de las islas del estrecho de Bab el-Mandeb el viernes 11 de septiembre, al final de una ofensiva relámpago que consolidó su dominio sobre este paso estratégico que une Europa con Asia.

Un grave revés para Arabia Saudí, que lleva desde 2015 una ofensiva contra los hutíes y que desde entonces no ha podido poner fin. Después de años de calma, Yemen volvió a sumergirse en la guerra en julio, arrastrado al conflicto regional desencadenado a finales de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Los hutíes, que iniciaron su ofensiva la semana pasada, se apoderaron el jueves del puerto de Mokha y de la isla de Zugar, antes de la conquista decisiva del de Mayyoun (también conocida como Perim), situada en el corazón del estrecho, y finalmente de las dos últimas islas del corredor marítimo, la Gran y la Pequeña Hanish, según fuentes gubernamentales.

En un intento por recuperar territorios perdidos, Arabia Saudita llevó a cabo ataques en el aeropuerto de Mokha, según Almasira TV, afiliada a los hutíes. Las fuerzas armadas del gobierno también anunciaron redadas y pidieron a los civiles que evitaran determinadas carreteras.

Los enfrentamientos en Yemen desde la semana pasada han dejado cientos de muertos en ambos bandos, principalmente combatientes, y arrojaron a casi 46.000 personas a las carreteras, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La vecina Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo, se encuentra atrapada en un aprieto, mientras que el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península, está bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Su infraestructura petrolera también fue el objetivo esta semana de un gran ataque con aviones no tripulados y misiles por parte de los hutíes. Y el reino tuvo que cerrar – de nuevo el viernes – su oleoducto Este-Oeste, utilizado para evitar Ormuz, después de haber sido atacado por drones procedentes de Irak, según Riad, que ya había acusado este verano a grupos armados vinculados a Irán de haber querido atacar su territorio. Las autoridades iraquíes confirmaron posteriormente que efectivamente el ataque había sido lanzado desde su territorio, en la provincia de Missan (sur), en la frontera con Irán.

“Creo que los sauditas han intentado todo para evitar esta guerra, pero no creo que todavía tengan otra opción en este momento”.comentó Farea Al-Muslimi, investigadora asociada del grupo de expertos Chatham House.

Donald Trump indicó este sábado 12 de septiembre que tenía contactos con los hutíes. “Tuvimos conversaciones. Los hutíes nos llamaron » Y “No quieren que los persigamos”afirmó el presidente estadounidense, durante un intercambio con la prensa durante una visita a Irlanda.

También dijo que tuvo un intercambio con el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a quien describió como“amigo”. El golfista multimillonario predijo que “todo iba a salir de maravilla”en un contexto de intensificación de las hostilidades en la región.

Según el medio online Axios, “MBS”El príncipe heredero saudí, como se conoce al príncipe heredero saudita, llamó dos veces a Donald Trump el jueves para pedirle que atacara a estos combatientes yemeníes, pero fue rechazado. Y por una buena razón. Ante la proximidad de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que podrían hacerle perder el control del Congreso, y sabiendo que el conflicto con Irán es muy impopular, Donald Trump parece optar ahora por una estrategia menos abiertamente bélica en Oriente Medio.

Signo de la fiebre de los mercados, después de seis meses de una guerra regional que sacude la economía mundial, los precios del petróleo han superado el umbral simbólico de los 100 dólares, con el barril de Brent, referencia internacional, terminando la semana a casi 105 dólares.

Pero los hutíes intentaron tranquilizar a la comunidad internacional: “La navegación es segura para todas las compañías excepto para los buques sauditas, a los que ya se les ha prohibido la entrada”declaró el portavoz militar del movimiento, Yahya Saree. A raíz de la guerra entre Irán y Estados Unidos, los hutíes ya habían anunciado un bloqueo marítimo de Arabia Saudita, dirigido a los buques petroleros.

Los petroleros y los barcos comerciales utilizan el estrecho de Bab el-Mandeb para llegar al Mar Rojo, luego al Canal de Suez y al Mediterráneo, y en dirección opuesta hacia el Océano Índico. En caso de bloqueo, la única alternativa, mucho más larga y costosa, es rodear África hacia el sur y el Cabo de Buena Esperanza.

Para Teherán, estos acontecimientos van en la dirección correcta y son bienvenidos en los niveles más altos. Un asesor del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei llamó el viernes “victoria brillante” el último avance hutí.

Abdulhamid Dhaifallah, uno de sus seguidores que vive en Sanaa, también saludó “Grandes éxitos que permitieron liberar las islas del Mar Rojo en 72 horas”. “Llevaban cuatro años preparándose para este frente”subrayó.