La extracción de Mohamed Amara de su prisión ultra segundos se divide y trae de vuelta el episodio de su escape asesino

El detenido Mohamed Amra, cuyo escape costó la vida de dos agentes penitenciarios en mayo de 2024, debe extraerse “La próxima semana” Desde su prisión ultra constituida para ser interrogada, dijo su abogado a la AFP el martes, confirmando información del “parisino”. El interrogatorio del narcotraficante debe llevarse a cabo en la oficina de investigar la jurisdicción nacional contra el crimen organizado, en el Tribunal de París. Pero su extracción de la prisión de Condé-sur-Sarthe (Orne) planteó muchas objeciones y divisiones incluso en el gobierno, porque trae el episodio de su escape asesino.









• ¿Por qué se critica la extracción de Mohamed Amra?





El traficante de drogas de 31 años, perseguido en particular por asesinatos en una pandilla reincidentes, debe extraerse la próxima semana de su prisión Condé-sur-Sarthe para ser interrogado en París, en la oficina de los jueces de examen del Tribunal Nacional para luchar contra el crimen organizado (Junalco). Esta transferencia despierta la indignación de los sindicatos penitenciarios porque fue durante una extracción previa de Mohamed Amra que dos agentes penitenciarios perdieron la vida el 14 de mayo de 2024 y que otros tres resultaron gravemente heridos. Quien sea apodado “La Mouche” y luego pasó nueve meses en la carrera antes de ser arrestado el 22 de febrero en Bucarest, Rumania.





“Estamos indignados y escandalizados de esta extracción judicial”Deplorado a AFP Wilfried Fonck, Secretario Nacional UFAP-UNSA. “Si podemos entender las necesidades de instrucción y presencia física del individuo, el magistrado podría haberse mudado a su lugar de encarcelamiento”, En Condé-sur-Sarthe, dijo. “Es incomprensible e inaceptable para nuestros colegas muertos y heridos en Igarville”insistió. “Hoy, el magistrado decide si presentar al detenido o no”también criticó a Emmanuel Baudin, Secretario General de Fo-Justice, considerando que los magistrados no tomaron “Medir el peligro de extracciones de este tipo de detenidos”.









Se sospecha que Mohamed Amra ha intentado varias veces escapar antes del drama de Incarville: unos días antes, ya, ya habían abortado dos intentos de escape. En la mañana del 7 de mayo, la gendarmería recibió cuatro hombres con capucha en un vehículo que huyó de Evreux. Y el día antes del trágico episodio de Igarville, se detectó un bar aserrado en la célula de Mohamed Amra.









• ¿Por qué fue el uso de videoconferencia?





Muchos representantes sindicales lamentan que la entrevista entre el juez y el detenido no ocurra en videoconferencia. Wilfried fonck, de acuerdo de que el “Principio del uso de videoconferencia” cualquiera “Floutado”. Emmanuel Baudin dijo que era “Lamentablemente no me sorprende” de esta extracción, creyendo que la nueva ley sobre la lucha contra el tráfico de drogas, adoptada a fines de abril, “No vayas lo suficientemente lejos porque no te permite imponer videoconferencia”. “Los magistrados profesionales a cargo de la información judicial consideraron que era necesario que el interrogatorio del Sr. Amra esté en cara a cara, una decisión que sus abogados solo pueden aprobar”dijo en un comunicado Lucas Montagnier, el abogado del acusado.









Es el magistrado quien decide si tenemos que presentar al detenido o no: hasta la fecha, el uso de videoconferencia es una opción posible, pero no es la norma. Sin embargo, la mayoría de los magistrados están de acuerdo en que la calidad del interrogatorio es mucho mejor en cara a cara en un lugar neutral que a una distancia, que garantiza una mejor confidencialidad del intercambio y que un cara a cara hace que sea más fácil de confesar.





El juez investigador también podría ir a la propia Mohamed Amra, pero prefería elegir la extracción del prisionero. “Ella consideró que era necesario ver al Sr. Amra en las condiciones que son las del archivo”dijo Ludovic Friat, ex juez de Liberty y presidente de la Unión de Magistrados de la Unión, en el micrófono de RMC. “También es necesario que la justicia tenga los medios, cuando considera que es necesario, poder extraer cualquier detenido (…) Escuché que es algo pesado, que puede ser peligroso, pero es necesario que permanezca en la ley “agregó.





• ¿Por qué las opiniones divergen hasta el gobierno?





Incluso en el más alto nivel de gobierno, la extracción de Mohamed Amra no es unánime. Ministro del Interior Bruno Retailleau, describiendo “Riesgos importantes”dijo este miércoles 4 de junio que prefería al juez que se mudara en lugar de extraer a Mohamed Amra de su prisión ultra segura.





“Sacando los tipos tan peligrosos de una prisión, estos son riesgos importantes. Tenemos que adaptarnos a ella y podemos escuchar que el juez se mueve o que hay una videoconferencia”lanzó al Ministro del Interior en RTL sobre la extracción. “Cada extracción consume medios del Ministerio del Interior, y cuesta a los contribuyentes caros, pero sobre todo, cada vez, estos son riesgos y luchamos en la ley narcotrafica para que haya precisamente un dispositivo que haga que la audición de estas personas sea obligatoria, allí por videoconferencia”agregó. “Es fundamental porque si no nuestros oficiales de policía, nuestros gendarmes, los agentes penitenciarios pueden arriesgar sus vidas”dijo.









En TF1 el martes por la noche, el Ministro de Justicia Gérald Darmanin le dijo cierto “Eso no pasará nada”. El ministerio del interior, “Quién será responsable de esta transferencia, el hecho en condiciones magníficas sea gign o la redada”él golpeó. Finalmente será el grupo de intervención de la gendarmería nacional que será responsable de la seguridad en torno a la extracción de la prisión.