El rabino Elie Lemmel atacó en Neuilly-sur-Seine: perfil sospechoso, reacciones ... lo que sabemos

6 de junio de 2025 a las 7:38 p.m.

Dos asaltos en una semana. El rabino parisino Elie Lemmel, atacado la semana pasada en Deauville, en Calvados, fue nuevamente atacado este viernes 6 de junio en Neuilly-Sur-Seine, en Hauts-de-Seine. Esto es lo que sabemos por el momento de este nuevo asalto.





• ¿Qué pasó?





El rabino Elie Lemmel, sentado en una terraza de café en Neuilly-sur-Seine, era el objetivo de un jet de silla en la cara, dijo una fuente policial a la AFP. Según la información del “parisino”, el hombre también resultó herido con una bebida. La víctima de 63 años presentó una herida en el frente. Fue atendida y transportada para la atención hospitalaria.









Cuestionado por BFMTV, el rabino dijo que sufría de un “Hermoso bulto”. “Me siento y, de repente, me preguntaba si no era una chimenea que cayó sobre mi cabeza, explicó Elie Lemmel. Encontré el suelo y escuché a la gente gritar: “¡Deténgalo!” Y entendí que acababa de ser víctima de un asalto. “ El religioso ya había sido el objetivo el viernes pasado de tres personas alcohólicas que le dieron un golpe violento en el vientre mientras llevaba una kipá.





” Tengo una barba y una kipá en la cabeza, soy identificable; Lo llamo un delito de facies. Encontrarme en una situación como esta aquí en Francia, ¡es abrumador! “ dijo el rabino nuevamente en la radio RTL.





• ¿Qué sabemos sobre el sospechoso?





El sospechoso fue arrestado inmediatamente por la policía municipal y lo colocó bajo custodia policial. Se abrió una investigación de flagración por violencia agravada, también confirmó la oficina del fiscal de Nanterre.









Es palestino en una situación irregular en Alemania, pero el titular de un documento que le permite circular en su tierra alemana, dijo una fuente cercana al archivo, enfatizando que se beneficia de un estado que ofrece una forma de ” tolerancia “ Para las personas que no son deportables a un territorio en conflicto. Según la información del “parisino”, el sospechoso tiene 28 años y nació en la Franja de Gaza en Rafah. El hombre solo se expresó en árabe y llevaba documentos de identidad alemanes sobre él, especifica lo diariamente.





• ¿Quién reaccionó?





En la red social X, el Consejo Representante de Instituciones Judías de Francia (Crif) dijo que condenan “Con la mayor firmeza el asalto antisemita con el que fue la víctima” Rabino. “En un contexto general donde el odio de Israel alimenta la estigmatización de los judíos todos los días, este asalto es una ilustración adicional del clima perjudicial que apunta a los judíos franceses” Se agregó la Crif.





“El antisemitismo, como todo el odio, es un veneno mortal para nuestra sociedad. Siempre lucharemos”escribió el diputado de Hauts-de-Seine y el ex primer ministro Gabriel Attal en un mensaje publicado en X.









El alcalde de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, fue allí y denunció “Estos actos antisemíticos” OMS “Merece una respuesta firme, una acción determinada”.





Al mudarse a Montpellier, el primer ministro François Bayrou deploró una Francia “En el control de los enfrentamientos odiosos” También se refiere al ataque racista que atacó a un tunecino en la var. Si dio la bienvenida a eso “El resultado no es (verano) trágico”el jefe de gobierno deploró que “El estado de la sociedad conduce a la radicalización del debate público y que uno apoya al otro”. “¿Qué es el secularismo?” Este es el principio de que no es porque tengamos diferentes religiones u orígenes que debemos competir. (…) y este es un principio que no es fácil de defender en el estado de opinión hoy “se arrepintió.