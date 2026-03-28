“Kuwait está pagando el precio de una guerra en la que no participó”

La autoficción, no el ejército estadounidense, llega a Kuwait. Sí, lo leíste correctamente. En el país del oro negro estamos ahora en pie de igualdad con Christine Angot, como lo demuestra brillantemente la nueva novela de Taleb Alrefai. Juzgue usted mismo: un rico hombre de negocios kuwaití pide a un escritor endeudado que le cuente su vida en una novela de la que le servirá de modelo. ¿El nombre del escritor? El propio Taleb Alrefai, asistido por una especie de doble inmaterial, que puntúa la narración con intervenciones en las que advierte a Alrefai y también se enamora de la bonita hija del industrial. Si “ La novela imposible del Honorable Sr. K.” es sin duda la primera novela posmoderna de Oriente Medio; es también un texto con un encanto único y una fascinante radiografía de la sociología familiar en la sociedad kuwaití actual. Así lo explica Taleb Alrefai, a quien pudimos entrevistar por correo electrónico.

¿Cómo se dio cuenta de su deseo de convertirse en escritor en un país donde la gente suele encontrar su camino en el mundo de los negocios y el comercio?

Taleb Alrefai Vengo de una familia de clase media y soy el mayor de tres hermanos. Mi padre es el imán de una mezquita, y…