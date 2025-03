«La cuestión de la defensa militar tiene una buena espalda»

Tiempo de lectura: 3 min.

Entrevista

Durante varios días, la pequeña música de una jubilación imposible a los 62 debido a los nuevos esfuerzos de defensa se ha escuchado en el lado del gobierno. Un argumento de pretexto, según el avión de Mathieu, economista y subdirector de la Ofce.





El Cónclave sobre Pensiones lanzadas por François Bayrou el 27 de febrero debería permitirle escapar de la censura, gracias a la abstención de los socialistas, reconectando el diálogo con los socios sociales. Pero el domingo 16 de marzo, el Primer Ministro cerró la puerta a un regreso a la jubilación a los 62 años, los lazos de las tensiones, desarrollando un argumento que se escucha cada vez más: la disminución de la era de la partida sería imposible por la situación internacional que obliga al gobierno a revisar su presupuesto asignado a La Défensa. Una justificación que causó la ira de la izquierda y los sindicatos, y pone en peligro la búsqueda de la reunión semanal sobre el tema. Con el «Nouvel OBS», el avión de Mathieu, economista y subdirector del Observatorio Francés para las Condiciones Económicas (Ofce), critica el razonamiento que sirve como pretexto y muestra su escepticismo sobre las medidas de ahorro planificadas para reducir el déficit público.





¿El argumento sobre la imposibilidad de regresar a la edad de jubilación debido a la situación internacional le parece?





Avión de Mathieu Desde un punto de vista económico, lo que es cierto es que la situación presupuestaria general no es buena. Tenemos un déficit del 6 % del PIB este año, y tendremos que regresar al 3 % para 2029, lo que representa 100 mil millones de euros en el ahorro. Desde las chanclas de los Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania, también existe la cuestión de fortalecer la seguridad europea, en particular para aumentar los presupuestos de defensa (Las discusiones están en marcha en la UE para excluir el gasto militar de la regla de déficit autorizada del 3 %, nota del editor). De hecho, si comienza desde este contexto macroeconómico y vuelve a la reforma, esto significa que es necesario compensar el déficit que se generaría regresando de 64 a 62 años, porque las especificaciones implican que no puede haber un aumento en el déficit.





¿Y desde un punto de vista político?





La cuestión de la defensa militar, que es una pregunta muy importante, no lo niego, tiene un poco de regreso. Uno tiene la impresión de que, debido a que existe este esfuerzo de defensa, cambia radicalmente las cosas. Este no es el caso porque ya había este esfuerzo de 100 mil millones para 2029 (Economía necesaria para ir bajo el 3 % del déficit público para 2029, según una nota del Tesoro Público citado por «Opinión», Nota del Editor)fue el compromiso inicial el que hizo el gobierno y se transmitió a Bruselas.





El cónclave tuvo que relacionarse solo con la cuestión de las pensiones. En esta situación, puedo entender que los socios sociales no están contentos y creo que los franceses ya no entienden mucho. En lo que a mí respecta, creo que debemos respetar las reglas del juego que se han establecido para este cónclave.









El Presidente del Consejo de Orientación de Pensiones (COR) cree que es necesario ir más allá y abrir la cuestión de un nuevo aplazamiento de la edad de jubilación. ¿Qué opinas?





Ya debemos terminar el cónclave. Si creamos dispositivos para decir que todo esto es inútil, no respetamos la socialdemocracia. A pesar de la reforma actual, vemos que aún tendremos un déficit del régimen de pensiones en los próximos cinco dixes. Esto plantea la cuestión de cómo compensar el déficit futuro, a pesar de esta reforma que es impopular.





Si tiene que compensar, es posible que deba tomar otras medidas. Pero donde debe tener cuidado es que no solo existe la edad legal como una posible variable de ajuste. Hay otros: duración de la contribución, descuento, tasa de contribución, nivel de pensión. Decir que podríamos subir hasta 65 años cuando aún no hemos alcanzado los 64 años y que la reforma ha ido mal, no es muy grave. ¿Por qué no abrir una discusión más amplia?





Hace varias semanas, François Bayrou mostró su deseo de aumentar el gasto militar mientras preservaba el modelo social francés. En vista de la situación financiera de Francia, ¿es esta ecuación imposible de resolver?





Será muy complejo, lo reconozco. La singularidad francesa es de hecho su modelo social y, en particular, pensiones. Representan el 14 % del PIB. ¿Debería haber un uso de jubilados en la restauración de las finanzas públicas? Por ejemplo, si decidiéramos revaltar las pensiones de un punto menos en comparación con la inflación, ahorraríamos 4 mil millones de euros. El problema es que tocaríamos el poder adquisitivo de los jubilados, incluido el más modesto.









Donde me pregunto es que si decimos que no vamos a tocar los impuestos, que no vamos a tocar el modelo social, que no vamos a tocar el gasto público esencial … ¿cuándo tocaremos para hacer 100 mil millones de euros en ahorros? Nadie realmente asume esta pregunta. Estamos hablando de reducir el presupuesto de ciertas agencias, pero estamos muy lejos de la cuenta porque realmente no sabemos qué cantidad específica es. Las medidas tomadas para el presupuesto 2025, los impuestos en las grandes empresas, se han presentado como medidas excepcionales y solo pagarán 10 mil millones de euros. Para enderezar las cuentas públicas, debe tener una trayectoria a mediano plazo, para saber cómo se debe distribuir este esfuerzo. Por el momento, no hay visión sobre esto.