La Corte Suprema amplía aún más los poderes de Donald Trump en una decisión histórica

Una victoria y reveses para Donald Trump. Este lunes 29 de junio, la Corte Suprema estadounidense dio al presidente estadounidense la capacidad de destituir a voluntad a la mayoría de los reguladores independientes. Una decisión, dictada por seis jueces contra tres, que ofrece una importante transferencia de poder del Congreso a la Casa Blanca.

Si bien ofrece al presidente estadounidense un control más directo sobre agencias que, sin embargo, son independientes, el Tribunal Supremo ha puesto un límite claro a este poder: el de no poder despedir a representantes del banco central estadounidense (Fed).

Con esta votación, el Tribunal Supremo cuestiona una jurisprudencia de más de 90 años de antigüedad, que data de 1935, que impedía a un jefe de Estado despedir sin motivo a un funcionario de una agencia independiente.

Detrás de este poder conferido al presidente estadounidense, se esconde la destitución, primero solicitada por Donald Trump y luego bloqueada por los tribunales, de Rebecca Slaughter, comisaria demócrata de la Autoridad Estadounidense de Competencia (FTC). Una sentencia reprobada este lunes por el máximo órgano judicial estadounidense, que legaliza así su destitución al considerar que el presidente estadounidense tiene pleno derecho a destituir a una persona que ejerce funciones relativas al poder ejecutivo.

En un comunicado de prensa, del que se hizo eco el “New York Times”, la demócrata afirmó que la validación de su destitución podría conducir a un abuso del poder presidencial. Rebecca Slaughter, ofendida por esta decisión, recordó también que, al igual que la FTC, las agencias independientes también ejercen una forma de vigilancia de las empresas poderosas, sin interferencia del poder ejecutivo.

Cuando se anunció esta decisión, Donald Trump se apresuró a felicitar una “GRAN VICTORIA” en su plataforma Truth Social y reafirmó su deseo de despedir a Lisa Cook de la Reserva Federal, por cualquier medio.

Porque a la Reserva Federal, la Corte Suprema le asestó un revés. Esta vez, cinco jueces subrayaron que el presidente no podía despedir a Lisa Cook “como le plazca”sin que ella tuviera oportunidad de defenderse. En su sentencia, la Corte Suprema considera que si el presidente tiene la facultad de despedir a un funcionario monetario por un “buena causa”, “Esto no significa que pueda decidir por cualquier motivo o sin motivo”.

Donald Trump acusa al sexagenario de haber sido deshonesto al solicitar préstamos inmobiliarios personales, lo que el hombre niega rotundamente, alegando un simple error administrativo.

Pero este revés no es suficiente para tranquilizar a las agencias federales independientes. Los antiguos comisarios están preocupados por esta decisión, afirmando que reconfigurará profundamente el funcionamiento de estos órganos. “ En resumen, a nuestro presidente autoritario se le acaban de dar las claves para ser aún más autoritario, y las consecuencias a largo plazo serán sin duda desastrosas. dijo Rachel Rossi, presidenta de Alianza por la Justicia, una asociación de más de 120 organizaciones comprometidas con valores progresistas.

Tras esta decisión, que favorece ampliamente a Donald Trump, el Tribunal Supremo también se pronunció sobre la cuestión del voto por correo rechazando el recurso que limitaba su uso. Voto que autoriza el recuento de las papeletas recibidas después del día de las elecciones.

“ Una enorme pérdida para los derechos de los votantes » denunció en Truth Social el presidente estadounidense, que se opone ferozmente a ello y que siempre ha cuestionado los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por el candidato demócrata Joe Biden.

¿El tema de la discordia? Una ley en el estado de Mississippi, liderada por los republicanos, que autoriza la recepción de papeletas recibidas después del final de la votación, siempre que el matasellos indique que fueron enviadas antes del día de la votación.

Una votación por correo que los republicanos consideran poco fiable en cuanto a los resultados y la fiabilidad de la votación, sin que hasta el momento se hayan establecido pruebas. “ El elemento determinante de una “elección” siempre ha sido la elección del candidato por parte del electorado ”, una elección que “ se realiza cuando se completa la votación, no cuando se reciben las boletas “, contestó la jueza conservadora nombrada por Donald Trump, Amy Coney Barrett, una de las cinco del Tribunal Supremo que desaprobó la decisión. Por último, también en el lado negativo, el Tribunal Supremo también se negó a examinar el recurso presentado por Donald Trump contra su orden civil de pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, que le acusa de haberla agredido sexualmente y luego haberla difamado cuando ella reveló los hechos.