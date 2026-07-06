La Casa Blanca hace de árbitro, Neymar se retira: informe de Trump sobre el Mundial

Pensábamos que lo habíamos visto todo en este 23mi edición del Mundial, pero la primera ronda de octavos de final destrozó todas nuestras certezas. En el terreno de juego se sucedieron los escenarios más inverosímiles: Noruega envió a Brasil a casa, Neymar se despidió llorando e Inglaterra sobrevivió al infierno del estadio Azteca.

Pero, como suele ocurrir desde el inicio de este Mundial, lo más surrealista no necesariamente sucedió en el campo. Cuando la Casa Blanca empieza a coger el teléfono para dictar la ley a una FIFA decididamente muy servil, el fútbol se convierte en una extensión de las políticas de Donald Trump. Afortunadamente, queda algo que el presidente estadounidense aún no controla: la imprevisibilidad de un partido.

La próxima noche, los Diablos Rojos de Bélgica intentarán ignorar el “Balogun Gate” contra el país anfitrión en Seattle (02:00 horas). Antes, España y Portugal se enfrentarán en un choque ibérico que ya parece una final antes de tiempo (21.00 horas). Dos carteles que, ojalá, hagan hablar más de fútbol que de las llamadas telefónicas de la Casa Blanca.

Haaland hace llorar a Neymar y lo manda al retiro. El domingo por la noche, en el estadio MetLife de las afueras de Nueva York, el choque de octavos de final se convirtió en una tragedia griega para la Seleção, dominada por 2-1 por una implacable selección noruega. Sin piedad, el “ciborg” Erling Haaland marcó un doblete, uniéndose a Mbappé y Messi en lo más alto de la tabla de goleadores con 7 goles, e impulsando a los Vikings a los primeros cuartos de final de un Mundial de su historia.

Para Brasil, la píldora es tanto más difícil de digerir cuanto que la selección no había salido tan temprano de la competición desde 1990. Esta eliminación prolonga sobre todo una serie oscura contra naciones europeas en partidos de eliminación directa, contra las que no ha ganado un solo partido desde su coronación en 2002.

Neymar entró en juego a pesar de una lesión en la pantorrilla y redujo distancias desde el punto de penalti en el tiempo añadido. Son 80mi El gol en la selección –récord– también será el último. Entre lágrimas, el jugador de 34 años hizo oficial su retiro internacional: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, termina aquí. » Un final cruel en el mismo recinto donde había honrado su primera selección, dieciséis años antes.

La prensa belga en crisis tras la anulación de la tarjeta roja a Balogun. Este es el escándalo que sacude el Mundial antes del choque de la noche entre Estados Unidos y Bélgica en Seattle. Expulsado contra Bosnia-Herzegovina, el delantero estadounidense Folarin Balogun iba a ser suspendido. Hasta que una llamada telefónica de Donald Trump a Gianni Infantino hizo que la FIFA descubriera de repente las virtudes del indulto. La suspensión desapareció y fue reemplazada por un simple indulto. La FIFA jura que esto es sólo la aplicación de sus reglamentos. Una coincidencia, obviamente. Y definitivamente el azar hace muy bien las cosas cuando suena desde la Casa Blanca.

Ante esta intromisión, el técnico de los Red Devils, Rudi García, soltó su mejor línea de ironía en rueda de prensa: “No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril. (…) No defendemos a la selección, defendemos el fútbol, ​​su ética y su historia. »

En los medios belgas el ambiente es de total disgusto. Vincent Langendries (RTBF) critica en su editorial “el paroxismo del ridículo y hasta de la vergüenza” : “¿Inocentes?” No, un cachalote de julio… Cuanto más grande es el pez, mejor le va. » Por su parte, Pieter-Jan Calcoen (“Nieuwsblad”) es aún más directo: “Es 100% corrupto. Es una política impulsada por el cliente”. En cuanto a “Soir”, cree que la FIFA “acaba de poner en venta su imparcialidad”.

Queda por ver si Donald Trump finalmente no marcó un gol contra su equipo. DH Les Sports estima que Bélgica ahora tendrá “7.900 millones de seguidores”. RTBF incluso encontró su eslogan: “¡Seattle será la tierra de “Hacer que Bélgica vuelva a ser grande”! »

Inglaterra sobrevive al infierno de Azteca. Este es quizás el mejor partido de este Mundial. Ante más de 80.000 espectadores, Jude Bellingham sorprendió a México con dos goles en dos minutos antes de que todo cambiara: tarjeta roja a Jarell Quansah, sede de la portería inglesa, Jordan Pickford en estado de gracia, Harry Kane que marca un penal… y luego ofrece uno a México unos minutos después.

En un ambiente volcánico, los Tres Leones finalmente domesticaron a uno de los países anfitriones (3-2), zanjando una vieja disputa con el estadio “Mano de Dios” de Diego Maradona en 1986. Al pitido final, el Azteca quedó eliminado, dejando a México como el segundo país anfitrión eliminado en octavos de final después de Canadá. Inglaterra se dirige a los cuartos de final para desafiar a Noruega.

“Perdí la voz” : cuando Harry Kane se transforma en Mickey Mouse. Es la secuencia posterior al partido la que hace temblar a los contadores con alrededor de 11 millones de visitas. Después de noventa minutos de lucha asfixiante a 2.240 metros de altitud, en un Azteca incandescente, y luego de celebraciones visiblemente muy ruidosas, Harry Kane se presentó ante el micrófono de la BBC con una voz… irreconocible.

El tono del atacante, que de repente se volvió altísimo, inmediatamente deleitó a las redes sociales. “Noventa minutos en el estadio Azteca y Harry Kane se convirtió en Mickey Mouse”se burló un internauta.

Divertidamente ante sus propios descarrilamientos vocales, el máximo goleador inglés intentó ofrecer su análisis: “Fue un partido loco… Tuvimos que luchar, pero encontramos una solución”antes de capitular en un suspiro: “Estoy sin palabras y ni siquiera puedo hablar. »

“Wonderwall”, un cartel publicitario… luego la camilla. Jordan Henderson no jugó ni un minuto contra México. Eso no le impidió lesionarse. Mientras los Tres Leones se comunicaban con su público en el Azteca en el hit “Wonderwall” de Oasis, el mediocampista de 36 años, que permaneció en la banca durante todo el partido, quiso saltar un cartel publicitario al borde de la cancha. Mal cálculo: tropieza, cae pesadamente sobre la muñeca y tiene que abandonar el terreno de juego en camilla.

“No es bueno, se ve muy mal”reconoció el técnico Thomas Tuchel. Al perdernos los cuartos de final del Mundial por culpa de un panel publicitario mal negociado, tuvimos que hacerlo.