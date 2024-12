La amenaza fantasmal de una América “astrofascizada”

Publicado el 13 de diciembre de 2024 a las 12:30 horas.

Para el diputado y sociólogo Arnaud Saint-Martin, el astrofascismo es el encuentro del tecnomilenialismo del jefe de Tesla y el fascismo de “Estados Unidos primero” del próximo presidente de Estados Unidos.

El 19 de noviembre de 2024 tendrá lugar el sexto lanzamiento del Starship, el lanzador más potente de la historia de la astronáutica. El presidente Donald Trump –reelegido 15 días antes– asiste al lugar, gorra “MAGA” (Make America Great Again) atornillado al cráneo. No muy lejos de la plataforma de lanzamiento «Starbase» de SpaceX en Boca Chica, Texas, el espectáculo globalmente concluyente tiene valor de símbolo y de amenaza: el de una América conquistadora y una vez más a la vanguardia de la humanidad, abriendo el “nueva frontera” Estilo del lejano oeste. Tenga cuidado con cualquiera que no haga lo mismo.

Que Trump esté haciendo el viaje no sorprende. Elon Musk dio de sí mismo y de su fortuna para hacer triunfar a Trump. De reuniones eléctricas a “publicaciones” compulsivo en la red La inversión fue objetivamente rentable ya que su fortuna ahora está valorada en casi 450 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el hombre más rico de la historia, gracias a Trump. Inimaginable hace apenas unos meses, o al menos no todavía en la agenda, esta alianza barroca entre Trump y Musk no tiene nada que tranquilizar. Para los últimos progresistas, los defensores de las libertades civiles o de las comunidades racializadas, es la promesa de un enorme salto a la nada organizado por una plutocracia barbarizada.

Trump no tiene palabras lo suficientemente tiernas para describir el genio de su protegido. Los logros del emprendedor en serie hablan por él. SpaceX literalmente ha aplastado a la competencia más de veinte años después de su fundación por Musk. La empresa es ahora un gigante industrial y comercial: es el primer transporte al espacio y el primer operador de satélites de telecomunicaciones. a través de su filial Starlink, que ha saturado la órbita terrestre baja con su flota de 6.800 satélites (más de 40.000 eventualmente). La historia de Tesla, la empresa que revolucionó la industria automotriz, es ciertamente menos lineal, pero el resultado está ahí: su valoración es estratosférica, indecente. Cualquiera que sea el sector, la estrategia de Musk es la misma: cada vez se trata de acelerar los despliegues, probar los sistemas hasta que fallen, luego cambiar de escala mediante una industrialización rápida, forzada, masiva, destinada a superar a los competidores, para finalmente absorber todo el mercado. Una oferta tan monopolística como inevitable. El coste humano, ecológico y financiero de este » método « no es indoloro, pero Musk es lo suficientemente inteligente como para sublimar el esfuerzo con un » visión « que todavía seduce a multitudes conquistadas por sus causas únicas. Es Marte o morir, la alineación del desastre, y en un futuro próximo la humanidad –la de los más aptos, blancos, puros y viriles– será interplanetaria y, por tanto, plenamente realizada.

Para Trump, los informes de abuso de Musk son una señal de confianza. No podríamos soñar con una mejor «limpiar» El pantano de Washington. La próxima instalación de Musk como jefe del improbable «DOGE» (Departamento de Eficacia Gubernamental), junto con el empresario anti-despertar, escéptico del clima y ultraconservador Vivek Ramaswamy, promete ser demoledora. La inspiración doctrinal es menos la de los libertarios, que siempre exigen menos del Estado para restaurar la libertad, que la de los » revolución « Neoconservador reaganista. El objetivo declarado es privatizar el Estado federal, dividirlo y al final convertirlo en un negocio de una vez por todas. Esta receta neoliberal es desastrosa, ha hundido permanentemente a Estados Unidos, sus infraestructuras y sus servicios públicos, pero esta camarilla gobierna contra los hechos y mediante el oscurantismo, por lo que nada puede interponerse en su camino. Entre los proyectos del ministro Musk, se encuentran planes de recortes masivos de empleos, una desregulación total y un recorte del gasto público de 2 billones. Estos recortes afectarían a la educación, las (exiguas) pensiones, el sector audiovisual, la planificación familiar, etc., en definitiva, lo que queda de la “mano izquierda” del Estado federal americano. Un derramamiento de sangre criminal.

Al mismo tiempo, es la promesa de superioridad en las mismas áreas donde Musk se está derrumbando. Los conflictos de intereses son consustanciales a esto. compromiso, pero claramente a esta nueva administración no le importa. SpaceX, que ya es el brazo armado de la NASA y el Pentágono, el lado oscuro de la Fuerza Espacial, consolidará su monopolio. La empresa deja migajas a los últimos competidores del complejo militar-industrial que sobrevivieron al aplastamiento. El empresario multimillonario Jared Isaacman es colocado al frente de la NASA. No hay duda de que podrá realizar el artículo para SpaceX que le permitió -por al menos 200 millones de dólares- realizar la primera salida extravehicular “privada” de la historia el 10 de septiembre. Es posible que este nombramiento conduzca a un replanteamiento de la política espacial estadounidense, en particular al abandono de Artemisa, al regreso al programa lunar tal como ha sido diseñado en los últimos años, así como al desguace del megacohete pesado de la NASA (Space Launch System). , 4,1 mil millones por vuelo) y la estación lunar (Gateway), que pronto será reemplazada por el Starship. Para el entusiastas del espacio Atormentada por la colonización marciana, empezando por Musk y quizás pronto Trump, la etapa lunar es una pérdida de tiempo y dinero… Un desafío para los “perdedores”. Se insinúa así el astrofascismo, es decir el encuentro del tecnomilenarismo almizclero y el fascismo de “Estados Unidos primero”, actualizado por Trump y sus secuaces ubicados en Washington.

A la espera de la toma de posesión el 20 de enero, en las mismas escaleras del Capitolio que pisaron los locos de Trump hace cuatro años, en Wall Street hay un desplome de los valores tecnológicos y de la euforia en los círculos empresariales. El desfile de Trump y Musk durante la muy catódica reapertura de Notre-Dame de París el 7 de diciembre de 2024, augura el tipo de hegemonía desinhibida que esta administración Trump II pretende construir con el consentimiento de una procesión de naciones vasallas, incluida Francia. petrificado de admiración y miedo. Es difícil anticipar lo que sucederá a continuación. Podría ser que, por X razones, esta empresa de destrucción metódica fracase. O que Musk no haga ni la décima parte de lo que anunció (y mucho mejor), y que a Trump se lo impida una “gran gobierno” resistente (y muy malo). Pero si por casualidad esta aleación sobrevive al invierno, hay motivos para alarmarse, porque es la promesa de una destrucción social y medioambiental a gran escala, por un lado, y de una Casa Blanca al servicio de los poderes de Por otro lado, dinero como nunca antes. Una calamidad caería sobre el mundo y más allá. No podemos resolverlo.

Arnaud Saint-Martin es diputado del LFI por Sena y Marne. También es sociólogo, especialista en el Nuevo Espacio y autor junto con Irénée Régnauld del libro “Una historia de la conquista del espacio” (La Fabrique).