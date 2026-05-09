Acosado cibernéticamente tras suspender un banquete de Canon francés, el alcalde de Quimper presenta una denuncia

Publicado el 8 de mayo de 2026 a las 16:32, actualizado el 8 de mayo de 2026 a las 6:09 p.m. Lectura: 2 min.

Tras el apoyo del Primer Ministro, una denuncia. La alcaldesa de Quimper, Isabelle Assih, anunció el jueves que ella y su marido presentarían una denuncia antes del lunes 11 de mayo. “por ciberacoso, amenazas e insultos de carácter racista y sexista”, Breizh Izel informa aquí. Desde que se negó a acoger un banquete del Canon francés en su ciudad, tras unos comentarios racistas denunciados en Caen unos días antes, la concejal se ha enfrentado a una ola de ciberacoso. Los banquetes del Canon francés, que atraen a miles de invitados en torno a cerdos y vino tinto para “valorar la tierra y el patrimonio”son acusados ​​por sus detractores de transmitir ideas racistas detrás de su fachada patriótica y francesa.

El miércoles, la fiscalía de Caen abrió una investigación el miércoles por “comentarios y comportamientos racistas, odiosos y sexistas”según informa “Ouest-France”, tras las informaciones de funcionarios electos de izquierda sobre, en particular, los saludos nazis realizados por algunos participantes en el banquete del 18 de abril.

Laurent Nuñez, que intervino en el Senado durante el interrogatorio al gobierno, fue interrogado sobre este punto por el senador del PS de Finistère, Jean-Luc Fichet. El ministro respondió que, tal como estaban las cosas, los prefectos no podían prohibir estos banquetes del Canon francés, una organización financiada en particular por el multimillonario ultraconservador Pierre-Edouard Stérin.

“No hay riesgo de alteración del orden público cuando hay este tipo de manifestaciones, nos guste o no”dijo el ministro. “Seguimos atentos porque también se están organizando contramanifestaciones y nos estamos asegurando de que no haya enfrentamientos”añadió. Habla de los comentarios hechos. “en las calles” después del banquete.

Sin embargo, no es sólo ” Después “según el testimonio de un periodista de France Inter presente durante esta reunión de 4.000 personas, que relató saludos nazis y comentarios racistas grabados con un micrófono oculto: “En el menú, carne de cerdo al asador y fuertes opiniones políticas. “Como si tuvieras que poner carne de cerdo. El cerdo te asusta. Con la carne de cerdo estás a salvo”, afirman varios participantes. » O incluso “Aquí estamos nosotros, y luego están los animales de enfrente” entre otros comentarios de participantes citados por France Inter.

El ministro aseguró que buscaría “muy, muy cerca” los informes “quién pregunta” por su carácter racista y que fueron recibidos “en masa” después del banquete organizado en Caen.

Según él, no se registró ningún incidente durante el banquete en Caen, añadió, asegurando que“no hay (hay) ningún mensaje político” en los eventos que organiza. “Creamos la Canon francesa hace cinco años, mucho antes de que Stérin invirtiera en ella”afirma Pierre-Alexandre de Boisse.

esta siguiendo estos “nubes” informó en Caen que la alcaldesa socialista de Quimper, Isabelle Assih, pidió “colgar el traje” del banquete previsto para principios de diciembre de 2026 en el centro de exposiciones de Quimper. “Desde esta decisión, se ha desplegado en las redes sociales una ola de comentarios insultantes, de odio y a veces racistas, así como de amenazas personales, dirigidos directamente a mí como alcalde/presidente y a mi marido”escribe Isabelle Assih en su cuenta de Facebook.

“Me compadezco, entendemos perfectamente por lo que puede pasar”declaró Pierre-Alexandre de Boisse, según quien el propio Canon francés sufre este tipo de ciberacoso.

Isabelle Assih había recibido el apoyo del prefecto de Finistère, Louis Le Franc, quien había afirmado que“ninguna diferencia de valoración puede justificar insultos, intimidaciones, amenazas o comentarios discriminatorios contra un funcionario electo de la República”.

El presidente socialista de la región de Bretaña, Loïg Chesnais-Girard, y el primer secretario del PS, Olivier Faure, también condenaron el “campaña de odio” del que es víctima.