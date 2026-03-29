Israel vuelve a bombardear el Líbano, Trump rechaza su ultimátum

Israel continúa sus incesantes bombardeos sobre el Líbano, evoca Donald Trump “negociaciones” Con Irán negándolo, los países del Golfo volvieron a ser atacados por Teherán… El día 25mi Día de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos en Irán, la violencia continúa este martes 24 de marzo en Medio Oriente.

El ejército israelí también anunció la captura de dos combatientes de élite del movimiento islamista en el sur del Líbano. “Fueron detenidos (…) y trasladado a territorio israelí para ser interrogado más a fondo”, indica un comunicado de prensa, especificando que un “En su poder se encontró una gran cantidad de armas y equipo”. “La batalla contra Hezbollah (…) apenas ha comenzado”, aseguró el lunes la portavoz de habla árabe del ejército israelí, Ella Waweya.

Paralelamente al bombardeo de los bastiones de Hezbolá, Israel bombardea las infraestructuras viarias del sur, utilizadas según él por Hezbolá, y pretende “intensificar” sus operaciones terrestres en el Líbano así como sus ” control “ en el suelo. Después de destruir un puente estratégico en la carretera costera de Tiro, Israel bombardeó un puente que conecta dos regiones del sur del Líbano con el este del país, en particular la llanura de la Bekaa. “Seguimos atacando tanto en Irán como en el Líbano”, El primer ministro Benjamín Netanyahu volvió a decir el lunes y añadió: “Protegeremos nuestros intereses vitales en todas las circunstancias. »

En un giro espectacular, el presidente estadounidense Donald Trump habló de “negociaciones” y un funcionario iraní no identificado fue suspendido durante cinco días de los ataques dirigidos a infraestructuras clave de la República Islámica.

Según el sitio de noticias Axios, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habló con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Pero el funcionario iraní lo negó, diciendo que “Se utiliza información falsa para manipular los mercados financieros y petroleros y salir del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también negó el lunes “cualquier negociación con Estados Unidos durante los últimos veinticuatro días de esta guerra impuesta”. Sin embargo, admitió haber recibido vía “países amigos” del “mensajes que transmiten una solicitud estadounidense de negociaciones” para poner fin al conflicto.

Según Axios y la agencia de noticias Reuters, Steve Witkoff y Jared Kushner, y posiblemente el vicepresidente J.D. Vance, podrían reunirse con una delegación iraní esta semana en Pakistán.

La infraestructura energética iraní fue blanco de ataques israelíes-estadounidenses, dijo la agencia de noticias Fars a primera hora del martes, pocas horas después de la inesperada decisión de Donald Trump de no atacar las centrales eléctricas. Las instalaciones en Isfahan (centro) fueron “parcialmente dañado” y un proyectil impactó en los alrededores de una estación de procesamiento del gasoducto de Khorramshahr (suroeste), según Fars.

Este martes por la mañana, Irán lanzó “una nueva andanada de misiles” hacia Israel, según la televisión estatal iraní. Más tarde, el ejército israelí dijo que estaba intentando interceptarlos, antes de anunciar el despliegue de soldados en el sur del país tras los informes de impactos.