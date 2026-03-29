Guerra en Irán, Bagayoko víctima del racismo en CNews, ataque frustrado... Las 5 cosas para recordar del fin de semana

¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Un mes después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el conflicto continúa en Oriente Medio. Mientras el Pentágono se prepara para las operaciones terrestres, según varios medios estadounidenses, durante el fin de semana se registraron nuevos ataques en la región.

El ejército israelí dijo que una zona industrial en el sur de Israel probablemente fue golpeada por un “restos de misiles”. Los hutíes de Yemen se atribuyeron el sábado dos ataques en pocas horas contra Israel, lo que marca la entrada de estos rebeldes aliados de Teherán en el conflicto de Oriente Medio. Una universidad de la ciudad iraní de Isfahán afirmó haber sido alcanzada el domingo, por segunda vez, por un ataque estadounidense-israelí. Por último, según cifras del Ministerio de Salud libanés, más de 1.200 personas han muerto en ataques israelíes desde el inicio de la guerra.

Sobre todo, las tensiones siguen siendo muy altas entre Estados Unidos e Irán. El jefe de la Armada iraní, Shahram Irani, advirtió el domingo que el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln sería atacado si estuviera dentro del alcance de tiro. “Tan pronto como el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln esté dentro del alcance de tiro, vengaremos la sangre de los mártires del barco Dena lanzando varios tipos de misiles mar-mar”amenazó, citado por la televisión estatal, en referencia a la fragata iraní hundida por Estados Unidos el 4 de marzo.

En la región, el fin de semana también estuvo marcado por la prohibición al Patriarca Latino de Jerusalén de acceder al Santo Sepulcro para la Misa del Domingo de Ramos. La medida, tomada por la policía israelí, fue motivada por la ” seguridad “ y no procedió de ninguna “intención maliciosa”afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu. Emmanuel Macron condenado “la decisión de la policía israelí”.

Además, Benjamín Netanyahu ordenó el domingo al ejército israelí “ampliar la zona de seguridad” en el sur del Líbano, donde lleva a cabo operaciones contra el Hezbolá proiraní.

En CNews, el racismo ha quedado expuesto desde la elección de Bally Bagayoko en Saint-Denis. Prueba de ello son las palabras utilizadas en directo por Michel Onfray. El “filósofo” atribuyó al alcalde LFI de la ciudad una actitud de “macho dominante”. También pidió “Dígale a este señor que no estamos en una teocracia”y que el “no se convirtió en el rey divino del pueblo”.

Un poco antes, fue el psicólogo Jean Doridot quien se atrevió a hacer una comparación nauseabunda entre el comportamiento del funcionario electo del LFI y el de los grandes simios. ¿Este alcalde “intenta superar los límites”pregunta el presentador. “Seguramente hay un poco de eso”. Ahora bien, es importante recordar que, homo sapiens, somos mamíferos sociales y parte de la familia de los grandes simios. Y por lo tanto, en cada comunidad, en cada tribu –nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en tribus– hay un líder cuya misión es establecer su autoridad.había soltado el psicólogo.

Ante la polémica, Michel Onfray aseguró “un juicio falso” y que sus palabras no habían “nada que ver con el color de piel de (Bally) Bagayoko” pero se refiere a un “concepto de etología”ciencia que examina el comportamiento animal, incluidos los humanos. Ante numerosos comentarios racistas en las redes sociales, el alcalde del LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko anunció el sábado que presentaría una denuncia y convocó a una “gran concentración”.

Actualmente, tres personas se encuentran detenidas como parte de una investigación sobre un ataque frustrado contra la sede del Bank of America en París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, hizo una velada el sábado ” enlace “ con la guerra en Medio Oriente, viendo en el modus operandi de este ataque frustrado “similitudes” con acciones llevadas a cabo en varios países europeos y reivindicadas por un misterioso pequeño grupo considerado cercano a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los hechos tuvieron lugar el sábado por la mañana temprano, alrededor de las 3:30 de la madrugada, en la calle La Boétie, en el centro-oeste de París, frente a los locales del Bank of America. Según fuentes cercanas al caso, agentes de policía detuvieron allí a un hombre que acababa de dejar un artefacto explosivo improvisado. Este hombre estaba a punto de encender el dispositivo con un encendedor. Lo acompañaba un segundo individuo que se había dado a la fuga.

Si Laurent Nuñez afirmó no saber quién era “el patrocinador”informó la “sospecha” de una acción llevada a cabo por “representantes” – intermediarios – iraníes.

Récord de asistencia a una manifestación anti-Trump. A petición del movimiento “No Kings”, ocho millones de estadounidenses (según el movimiento) participaron en las 3.300 procesiones que se formaron en todo el país el sábado 28 de marzo. Lo que convierte al evento en uno de los mayores días de protesta.

Mensajes pacifistas, símbolos de paz o caricatura del presidente de Estados Unidos… La manifestación fue organizada para expresar el rechazo a la violación de los derechos civiles y criticar las políticas migratorias de la Casa Blanca, así como la guerra en Irán. Dentro de las procesiones se vieron varias personalidades ferozmente opuestas a Trump, como Robert De Niro en Nueva York y Bruce Springsteen en Minneapolis.

Mientras acaba de finalizar la secuencia de las elecciones municipales, 90 figuras políticas de centro y derecha piden en “La Tribune Dimanche” una “explosión de unidad” y uno “aplicación única” con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Entre estas personalidades se encuentran ministros, entre ellos Maud Bregeon, así como parlamentarios de “base común” – de Renaissance a LR vía MoDem y Horizons.

Los autores del artículo explican que temen una segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrente a la Agrupación Nacional con La Francia Insumisa: “Para evitar este billete de ida al populismo (…) nosotros, funcionarios electos del bloque central y de la derecha, hoy nos pronunciamos”. Por otra parte, los firmantes no comentan sobre el método de designación de un posible candidato común. “No importan las modalidades, no importan los caminos”evaden a estos funcionarios electos, mientras no faltan candidatos potenciales.