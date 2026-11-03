Israel: primera reunión postelectoral de los líderes de la oposición, Netanyahu afirma formar el próximo gobierno

Los líderes del bloque de oposición israelí se reunieron el martes 3 de noviembre para su primera reunión después de las elecciones legislativas, con un lema: aceptar, a pesar de sus diferencias, permitir que el centrista Gadi Eisenkot forme gobierno.

Las elecciones del 27 de octubre no produjeron mayoría, ni para la coalición de Benyamin Netanyahu (53 escaños) ni para el campo liderado por Gadi Eisenkot (48 escaños), y los dos bloques ahora deben encontrar una manera de ampliar su base para alcanzar los 61 escaños necesarios para gobernar.

La reunión de Herzliya tiene como objetivo “discutir y coordinar los próximos pasos”indicó el partido Yashar de Gadi Eisenkot. Están presentes Gadi Eisenkot y sus aliados: los ex primeros ministros Yaïr Lapid y Naftali Bennett, el líder de izquierda Yaïr Golan y el nacionalista Avigdor Liberman. “Nos enfrentamos a un peligroso intento de invalidar las elecciones” del bando de Benyamin Netanyahu, que está aumentando las acusaciones de fraude, declaró Yaïr Lapid a su llegada. “Este comportamiento nos recuerda que es imperativo destituir a Netanyahu y su equipo. (…) Ya han causado suficiente daño al Estado y al pueblo de Israel”.añadió.

La cuestión principal se refiere al papel que el bloque de la oposición podría dar a las listas árabes, Ra’am y la Lista Conjunta, que obtuvieron una cifra récord de 19 escaños de los 120 del Parlamento. Todos los componentes del bloque afirmaron que propondrían a Gadi Eisenkot como futuro primer ministro al presidente Isaac Herzog, que iniciará sus consultas el miércoles con vistas a formar gobierno. Los partidos árabes también lo han sugerido.

Benjamín Netanyahu, por su parte, pidió la formación, bajo su liderazgo, de una amplia coalición de gobierno que excluya a los partidos árabes, a los que siguió atacando durante su campaña y, después de las elecciones, presentándolos como una amenaza a la supervivencia de Israel.

“Buscamos establecer un gobierno ampliado con nuestros socios y con cualquier partido que desee unirse a nosotros y no apoye el terrorismo. Estoy abierto a un diálogo sobre este tema”declaró en el canal Telegram de su partido, el Likud. “El público de Israel no quiere un gobierno que dependa de Ra’am y la Lista Conjunta”añadió, acusando a estas formaciones de “apoyar el terrorismo y negar la existencia del Estado judío”.

Sus dirigentes condenaron los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamás, sin calificar formalmente de terrorista al movimiento islamista palestino. En cuanto a la definición de Israel como Estado judío, fue reconocida por el líder de Ra’am pero rechazada por otros líderes de partidos árabes.

Dentro del bloque de la oposición, el líder de la izquierda, Yaïr Golan, está a favor de una alianza con estos partidos, pero el líder de la derecha, Avigdor Liberman, se opone radicalmente a ella.

El presidente Isaac Herzog anunció que recibiría a los partidos entre el miércoles por la tarde y el jueves por la noche, empezando por los que obtuvieran el menor número de escaños.

Según la costumbre en Israel, debe confiar la tarea de formar gobierno a la personalidad más recomendada, teniendo en cuenta el peso de los distintos partidos, lo que sitúa a Gadi Eisenkot en la posición de favorito.

En el bando de Netanyahu, se espera que sus aliados de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir propongan el nombre del Primer Ministro saliente, salvo gran sorpresa, al igual que Shass (ultraortodoxo), según informaciones de prensa. La posición del otro partido ultraortodoxo no está clara.

En principio, el presidente tiene hasta el 11 de noviembre para hacer su elección. El candidato designado dispondrá entonces de 28 días (prorrogables 14 días) para formar una coalición capaz de ganarse la confianza del Parlamento.

En caso de fracaso, el presidente puede confiar este mandato a otro candidato, también durante 28 días, y luego, en caso de impasse, dar el mandato al Parlamento para que intente reunir a 61 diputados. Si esta solución de último recurso fracasa, la Knesset se disuelve y se organizan nuevas elecciones en un plazo de 90 días.