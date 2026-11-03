“CNews es una máquina de propaganda”: ​​la petición que exige la eliminación del canal supera las 600.000 firmas

Publicado el 2 de noviembre de 2026 a las 14:14, actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 7:55 p.m. Lectura: 2 min.

Está hecho. La petición que exige la retirada de CNews de la radiodifusión francesa ha superado las 500.000 firmas, el umbral necesario para la organización de un debate en sesión pública. Presentado el 10 de junio en el sitio web de la Asamblea Nacional, el número de firmas se duplicó este fin de semana, pasando de 200.000 el viernes a más de 600.000 el lunes 2 de noviembre.

Según el reglamento de la Asamblea, se puede organizar un debate en el hemiciclo sobre un informe relativo a una petición firmada por más de 500.000 personas. Para ello, primero una comisión debe tomar una decisión, decidiendo clasificarlo o examinarlo, y luego redactar este informe.

“CNews no es un canal de noticias. Es una máquina de propaganda”.escribe el iniciador de la petición, Lucas Massoni, quien recuerda que en esta antena se comparaba a los franceses negros con “grandes simios” y a “tribus primitivas”o que Pétain podría haber sido presentado allí como el salvador de los judíos de Francia. Destaca que, desde 2019, “Tiene 27 recordatorios y 630.000 euros de multa”.

En el seno del multimillonario ultraconservador Vincent Bolloré, que pretende influir en las elecciones presidenciales de 2027, CNews y su presentador Pascal Praud son acusados ​​de polarizar el debate sobre la inmigración y la inseguridad, hasta el punto de convertirse en portavoces de la extrema derecha. Las críticas contra el canal han aumentado aún más tras el ataque racista que la semana pasada dejó un muerto y siete heridos en Trappes, perpetrado por un hombre que manifestó sus simpatías por la RN.

Desde entonces, varios funcionarios electos de izquierda han cuestionado a CNews. El alcalde de Trappes, Ali Rabeh (Generaciones), habló ante los medios: “Tienen un poder inmenso, especialmente los canales de noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, ya que es allí donde se revuelcan todos los racistas desinhibidos que tienen tiempo de aire libre”dijo en una entrevista con el periódico “Le Monde”. El senador ambientalista Yannick Jadot propuso endurecer las sanciones contra los canales donde se hacen comentarios racistas. En cuanto al diputado del LFI, Thomas Portes, acusó al canal de poner “un objetivo a espaldas de los musulmanes” y exigió su cierre.

Una de las víctimas del ataque a Trappes ha presentado una denuncia contra Marine Le Pen, Jordan Bardella y el canal CNews, en particular por participación en una asociación criminal con vistas a preparar un delito de lesiones personales. Denuncia en particular la difusión de “comentarios que designan a los negros, norteafricanos o musulmanes, y los barrios de clase trabajadora donde viven, como una amenaza para la nación”.