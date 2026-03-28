¿Cómo piensa el gobierno seguir luchando contra el “gas de la risa”?

“Estocada.” Este es el evocador nombre del proyecto de ley (acrónimo de Respuestas inmediatas contra fenómenos que perturban el orden público) destinado a luchar en particular contra el uso indebido del óxido nitroso. Medidas esperadas, presentadas por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, el martes 24 de marzo a las 20 horas. sobre TF1, y presentado este miércoles en el Consejo de Ministros.

Un conjunto de infracciones y controles destinados a permitir a las autoridades “ ser mucho más eficiente » en comparación con el óxido nitroso, un gas utilizado inicialmente en medicina o en la cocina, en particular para la preparación de nata montada. Mal utilizado desde hace varios años por sus efectos eufóricos, este “gas de la risa”, que no está clasificado como narcótico, es consumido cada vez más por jóvenes menores de 25 años.

Desde el 1 de junio de 2021, la ley prohíbe la venta de óxido nitroso a menores de edad, así como la incitación a un menor a consumirlo. Una prohibición extendida también a los adultos, en tiendas de bebidas y tabaco, y sancionada con una multa de 3.750 euros.

La venta o distribución de “crackers” -objeto que permite perforar el cartucho de óxido nitroso- y globos, que facilitan su consumo, también está sancionada por la ley y se castiga con una multa de 3.750 euros.

Los controles ya existen, como mencionó Laurent Nuñez en TF1. Pero las fuerzas del orden siguen estando mal equipadas para hacer frente a este gas invisible y poco rastreable, que es difícil de detectar.

“ Vamos a traer tres ofensas. », anunció el Ministro del Interior. El delito de inhalación, con la pena de un año de prisión y multa de 3.500 euros. También será posible una multa fija por daños de 200 euros. Conducir bajo sus efectos será sancionado” tres años de prisión y una multa de 9.000 “, aclaró.

Finalmente, la creación de un delito de transporte” sin razón legítima » óxido nitroso. “ Los agentes de policía y gendarmes controlan periódicamente los vehículos en los que hay personas con óxido nitroso. », afirma Laurent Núñez. Una legitimidad definida en relación con el control de las ventas a particulares –en lugar de un umbral estricto de posesión– fijado por el decreto del 19 de julio de 2023: limita el envasado a un máximo de diez cartuchos por caja y a un peso unitario que no supera los 8,6 gramos.

La venta de óxido nitroso también estará estrictamente regulada: franja horaria para su compra, prohibición de venta nocturna. Su venta ilegal será castigada con seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros. También están previstos procedimientos de cierre administrativo para los comercios que comercialicen ilegalmente estas latas de óxido nitroso, a “ progreso significativo », subrayó Laurent Núñez.

La Asamblea y el Senado ya han adoptado un texto específico para prohibir la venta a particulares de este producto, cuyo mal uso se ha convertido en “un flagelo” peligroso. Las medidas gubernamentales los reemplazarán.

Sin embargo, no está previsto ningún refuerzo de los recursos humanos. “ Serán los mismos gendarmes, los mismos agentes de policía que, todas las noches, realizarán controles », especifica el Ministro del Interior. La policía, sin embargo, tendrá estos ” mayores medios legales para reprimirlos “.

El Ministro del Interior espera que estas medidas, cuya inclusión en la agenda parlamentaria está prevista antes del verano junto con el resto del proyecto de ley, se adopten antes de la deseada adopción en otoño.