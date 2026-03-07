Israel continúa bombardeando el Líbano, el número de muertos aumenta a 217… Actualización sobre la situación





Ya siete días desde el inicio del conflicto que está encendiendo Oriente Medio y que sigue creciendo día tras día. Los ataques israelíes continúan este viernes 6 de marzo en la capital libanesa, sumiendo a la ciudad en el pánico. Las FDI también continúan atacando a Irán, diciendo que tienen como objetivo a Teherán. infraestructura del régimen » iraní.













El ejército israelí anunció que había llevado a cabo “una gran serie de huelgas”apuntando en particular “Centros de mando de Hezbolá” Y “una instalación de almacenamiento de drones”. Los suburbios del sur, donde normalmente viven entre 600.000 y 800.000 habitantes, albergan las principales instituciones de Hezbollah.









Dos series de ataques también tuvieron como objetivo la localidad de Dours, en las afueras de Baalbek (este), a primera hora de este viernes, según la misma fuente. Israel ordenó a sus fuerzas avanzar más hacia el Líbano para ampliar su zona de control a lo largo de la frontera.





Decenas de miles de residentes huyen de los ataques israelíes en todo el país, a menudo sin saber adónde ir. Según la ONG Consejo Noruego para los Refugiados, 300.000 personas han sido desplazadas en el Líbano. El número de muertos por los continuos ataques israelíes contra el Líbano desde el lunes asciende a 217 muertos y 798 heridos, anunció el viernes el Ministerio de Salud libanés.





El jueves, el pánico se apoderó de Beirut, después de un llamado sin precedentes de Israel para evacuar los suburbios del sur de la capital, un bastión de Hezbollah donde inmediatamente se formaron monstruosos atascos de tráfico.

















El viernes Hezbolá lanzó unos 70 cohetes hacia Israel, anunció el ejército israelí, que también informó “más de 70” Combatientes de este movimiento libanés apoyado por Irán asesinados desde el lunes.





Ocho soldados israelíes resultaron heridos, cinco de ellos de gravedad, por disparos en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, anunció un portavoz del ejército israelí.





Hezbollah pidió a la población del norte de Israel que evacuara las comunidades dentro de los cinco kilómetros de la frontera libanesa, mientras que un portavoz militar israelí dijo que Irán y el movimiento habían coordinado disparos el jueves. “simultáneo” misiles contra Israel.









“Por el Líbano debemos actuar” : El presidente francés, Emmanuel Macron, buscó el jueves actuar como mediador para evitar que el conflicto en Medio Oriente se extienda al Líbano, donde Israel ya está llevando a cabo ataques contra Hezbolá proiraní y amenazando con lanzar una operación terrestre.





“ Hay que hacer todo lo posible para evitar que este país cercano a Francia se vea arrastrado nuevamente a la guerra. “, instó el presidente francés, Emmanuel Macron, respondiendo a un llamamiento en este sentido de su homólogo libanés, Joseph Aoun.





Francia, antigua potencia mandataria en el Líbano, mantiene un fuerte vínculo con este país, donde todavía dispone de palancas de acción y aspira a seguir desempeñando un papel. De hecho, el Líbano es uno de sus últimos reductos históricos de influencia en la región.









Como durante la última campaña de ataques israelíes destinados a destruir las capacidades de Hezbolá en 2024, Emmanuel Macron intenta una vez más actuar como mediador entre Israel, Estados Unidos y el Líbano.





Francia lo hará “fortalecer su cooperación con las Fuerzas Armadas Libanesas y proporcionarles vehículos de transporte blindados, así como apoyo operativo y logístico”añadió el Jefe de Estado, tras una reunión entre el jefe del Estado Mayor de los ejércitos franceses, general Fabien Mandon, y el presidente Joseph Aoun en Beirut.





Invitado de las 20 h. En TF1, el Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció el despliegue de ayuda humanitaria. “ Cinco toneladas de ayuda médica ” Y ” varias toneladas de equipo humanitario » destinados a la población libanesa obligada a huir hacia el sur han sido movilizados y serán enviados al Líbano “ desde la próxima semana “, aclaró.





Según informó el jueves por la noche el Ministerio de Salud libanés, al menos 123 personas han muerto y 683 han resultado heridas desde el lunes.









Donald Trump exigió la “rendición incondicional” de Irán después de una semana de guerra, las explosiones sacudieron nuevamente a Teherán el viernes.





La televisión estatal iraní Irib informó “ varias explosiones » en el oeste y el este de Teherán, después de que el ejército israelí anunciara una ola de ataques « Ataque a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán. “.





Las FDI dijeron que estaban apuntando infraestructura del régimen » como parte de una ola de huelgas « a gran escala “. “ Habiendo completado con éxito la fase de ataque sorpresa, durante la cual establecimos nuestra superioridad aérea y neutralidad de la red de misiles balísticos, pasamos ahora a la siguiente fase del plan. “, anunció el jueves por la tarde en una declaración televisada el jefe del Estado Mayor israelí, recordando que Israel perseguirá el objetivo de ” desmantelamiento del régimen » Irán y sus capacidades militares durante esta nueva etapa. El ejército israelí anunció el viernes que había atacado 400 objetivos en Irán.









Teherán se encuentra “ listo » ante la posibilidad de una invasión terrestre, declaró el jueves el jefe de la diplomacia iraní, asegurando que tal operación sería un “ desastre » para los enemigos de la República Islámica. Además, Irán tampoco solicita “ alto el fuego ” ni ” negociaciones » con Estados Unidos, dijo. Interrogado por la cadena NBC News, Donald Trump consideró que un despliegue de tropas terrestres no era necesario y representaría “ una pérdida de tiempo “.



