Confianza en Bayrou: Laurent Wauquiez otorga “libertad de votación” a los diputados de LR

Publicado el 7 de septiembre de 2025 a las 12:50 p.m. Lectura: 1 min.







Los diputados de LR tendrán el “Libertad de voto”El lunes, sobre la confianza solicitada por François Bayrou, dijo su líder Laurent Wauquiez este domingo 7 de septiembre.





Hasta entonces, el jefe Les Républicains y el ministro del interior Bruno Retailleau llamaron a sus parlamentarios para apoyar al primer ministro. “Tendrán libertad para votar”dijo Laurent Wauquiez, invitado a LCI. Asegurando que “Los diputados de LR no son godillots”Deploró que François Bayrou aún no ha vuelto a su propuesta de suprimir dos vacaciones como se pidió a los líderes del partido el martes en Matignon.









“Nunca le pido a mis diputados que voten en contra de su conciencia”dijo Laurent Wauquiez, quien aseguró que votaría la confianza “Sin entusiasmo”mientras que un gran número de sus diputados se niegan a hacerlo, ya sea absteniéndose en contra de votar. El ex presidente Nicolas Sarkozy también llama a LRS para no votar la confianza y declarar una disolución de la Asamblea Nacional tan única ” solución “ a la crisis política.





¿Censurar un gobierno socialista? No automático





El diputado de Haute-Loire también reiteró que no censuraría automáticamente a un gobierno de PS o RN, comentarios que le habían ganado una cosecha por parte de Bruno Retailleau. “¿Vas a dejar a los gobiernos que surgen sin siquiera saber lo que quieren hacer?” »»él cuestionó, asegurando que si el ejecutivo incluye “Ministros LFI o aplica el nuevo programa frontal popular” Obviamente habría censura.





“Un gobierno de Olivier Faure con un programa socialista (…) es obviamente no”agregó. En otros casos, “Debemos juzgar lo que propondrá un gobierno”subrayó al diputado, que lamentaba que el LR fuera “Precipitado” En diciembre, en contra de su opinión, para ingresar al gobierno de François Bayrou “Sin siquiera saber qué hacer”.









Una crítica apenas velada a Bruno Retailleau, así como su arrepentimiento de que el presidente del partido no consultó a los miembros de LR antes de dar sus instrucciones sobre el voto de confianza el lunes. “Obviamente prefiero un gobierno de LR”agregó, citando como Xavier Bertrand primario.