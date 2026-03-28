Irán habría rechazado el plan de paz de 15 puntos de Trump

Rechazo categórico de Teherán. La televisión estatal iraní informó que Teherán había rechazado el plan de paz mencionado pocas horas antes, este miércoles 25 de marzo, por Donald Trump, casi un mes después del inicio del conflicto.

Un rechazo mientras Irán dispara el mismo día salvas de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo e Israel, y continúa bombardeando Teherán y el Líbano, a pesar de la promesa estadounidense de negociaciones de paz que calmaron los mercados.

La madrugada de este miércoles, varios medios de comunicación, entre ellos el “New York Times” y el canal de televisión israelí Canal 12, aseguraron que la administración Trump había propuesto un plan de paz de 15 puntos a Irán a través de Pakistán, que mantiene buenas relaciones con ambas partes. Según tres fuentes no identificadas citadas por el Canal 12, Estados Unidos ofrece un alto el fuego de un mes, mientras las autoridades iraníes estudian sus peticiones.

También según el canal israelí, entre los 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní: Washington exige que Irán nunca intente adquirir armas atómicas, que Teherán entregue todo el combustible enriquecido que posee en una fecha fijada por las partes o que varias instalaciones nucleares importantes sean desmanteladas.

Irán también tendrá que abandonar su apoyo a sus “representantes” en la región y dejar de financiar o armar a grupos como el Hezbollah libanés o el Hamas palestino. Se pondrán límites a la cantidad de misiles que el país puede tener y a su alcance de acción.

Además, el Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% de los hidrocarburos del mundo, debe permanecer abierto al tráfico marítimo. A cambio, Irán obtendría el levantamiento de las sanciones internacionales en su contra y el apoyo a su programa nuclear civil. Cuando se les preguntó, la Casa Blanca y el Departamento de Estado no reaccionaron de inmediato.

Poco después de su transmisión a Teherán, la televisión estatal iraní, citando a un funcionario no identificado, dijo que Irán había rechazado el plan de paz. “Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense”indicó Press TV, un canal público en inglés y destinado a una audiencia extranjera. “La guerra terminará cuando Irán decida ponerle fin, no cuando Trump decida ponerle fin”añadió, transmitiendo las palabras del funcionario iraní bajo condición de anonimato.

Al mismo tiempo, la presión sobre el Estrecho de Ormuz ha disminuido un poco. Mientras que Emmanuel Macron, durante una llamada nocturna con el presidente iraní Massoud Pezeshkian, pidió a Irán que “participar de buena fe en las negociaciones”el país afirmó que “barcos no hostiles” podría ahora “beneficiarse de un paso seguro a través del Estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes”según la Organización Marítima Internacional (OMI).

El bloqueo de Teherán a este estrecho estratégico en las últimas semanas ha provocado que los precios del petróleo se disparen. Donald Trump habló el martes “un regalo muy grande” vinculado a los hidrocarburos, sin dar detalles, que precisamente podría estar vinculado a esta reapertura parcial del estrecho. Como reacción a esta información, los precios del petróleo cayeron el miércoles y las bolsas asiáticas volvieron al color verde. Pero Irán, por el momento, no ha confirmado ninguna negociación.

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní –presentado por el sitio de noticias Axios como interlocutor de Estados Unidos– lo negó rotundamente. La diplomacia iraní acaba de reconocer a principios de semana haber recibido, a través de “países amigos”del “mensajes que transmiten una solicitud estadounidense de negociaciones”.