Combustibles: el plan de ayuda del gobierno deja (casi) sólo a la gente descontenta

Publicado el 28 de marzo de 2026 a las 13:26 horas. Lectura: 3 min.

El Gobierno anunció el viernes 27 de marzo un plan de ayuda de casi 70 millones de euros, dirigido y limitado al mes de abril, a los sectores más afectados por el aumento de los precios de los combustibles: la pesca, la agricultura y el transporte. “Ayudar a los sectores económicos significa ayudar a los franceses que trabajan”aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Energía, Maud Bregeon, al presentar estas medidas en Bercy.

El sector del transporte se llevará la mayor parte con un impulso de 50 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, que recibirán el equivalente a 20 céntimos de euro por litro de combustible.

La ayuda fija por vehículo tiene como objetivo reponer la caja de las empresas “mostrando grandes dificultades económicas”insistió el ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

El gobierno estaba bajo presión y varias organizaciones de transporte por carretera ya se habían organizado para demostrar su descontento mediante acciones regionales a partir de este fin de semana.

“Los anuncios del gobierno no están a la altura ni son operativos”reaccionó Florence Berthelot, delegada general de la FNTR, la organización de camioneros más antigua, denunciando “una fábrica de gas”, un dispositivo complejo, complicado de activar e insuficiente“ . La Unión de Empresas de Transporte y Logística (TLF) lamentó una “nueva política de cheques” que solo trae “respuesta estrictamente cíclica”.

Los pescadores franceses se beneficiarán de una ayuda equivalente a “20 céntimos por litro” de diésel marino en abril, mediante reembolso previa presentación de facturas de combustible, por “permitir que los barcos sigan mar adentro”indicó la ministra del Mar y de la Pesca, Catherine Chabaud. El coste total de esta medida durante un mes se estima en cinco millones de euros.

Es “una primera señal positiva” Y “un soplo de aire fresco para parte de la flota”comentaron la Asociación Nacional de Organizaciones de Productores (ANOP) y la Unión de Armadores Pesqueros de Francia (UAPF).

El Comité Nacional de Pesca Marítima y Agricultura Marina (CNPMEM) dio la bienvenida “un paso adelante imprescindible” pero lamentó que a pesar de esta ayuda, hacerse a la mar siempre vuelve “Para muchos barcos, trabajar con pérdidas”.

Para los agricultores, el Gobierno anuncia una exención del impuesto especial sobre el diésel no de carretera (NGR) utilizado en los tractores, con un coste estimado de 14 millones de euros. Lo que corresponderá a una caída en “cuatro céntimos de euro por litro”según una fuente gubernamental.

“Dar apenas cuatro céntimos cuando tuvimos un aumento de más de 60 céntimos por litro de RNB… eso son migajas. Si fuera menos educado, diría que es una tontería.”declaró Luc Smessaert, uno de los vicepresidentes de la FNSEA en RTL. Él también prometió “comportamiento” si los agricultores no fueran escuchados.

Por el contrario, el viernes por la noche aún no se ha hecho ningún anuncio para quienes viajan mucho, como las enfermeras autónomas que tienen que hacer rondas para atender a sus pacientes en el campo o en la montaña, a pesar de que el gobierno había sugerido que estaban sobre la mesa. “No cerramos puertas al futuro”dijo simplemente Maud Bregeon.

“Los anuncios del gobierno de Sébastien Lecornu no responden a la emergencia de quienes se ven gravemente afectados por nuestra dependencia de los combustibles fósiles”lamentó Pierre Leflaive, de la Red de Acción Climática (RAC), que reúne a numerosas ONG.

El Gobierno también desvelará la próxima semana las primeras medidas de su plan de electrificación de la economía destinado a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, cuyos precios se están disparando debido a la guerra en Oriente Medio.

Su objetivo es reducir la dependencia de Francia de los combustibles fósiles importados del 60 al 40% de aquí a 2030, gracias a la electrificación del transporte con coches eléctricos o edificios con bombas de calor.

Sobre las medidas específicas, el primer ministro Sébastien Lecornu había advertido previamente que serían ayudas “renovable mensualmente, pero con una gestión muy fina”recordando el objetivo de controlar las finanzas públicas “pase lo que pase”.

El déficit público francés cayó más de lo esperado en 2025, hasta el 5,1% del producto interior bruto. El gobierno contaba con un 5,4% y ahora está considerando “con atención” superar “por debajo del 5%” déficit público en 2026.

Desde el inicio de la crisis energética generada por la guerra en Oriente Medio, el ejecutivo no se ha planteado reducir los impuestos sobre el combustible, que representan entre el 50 y el 55% del precio en el surtidor.

El Gobierno no quiere reducir el IVA sobre la energía, como exige la manifestación nacional, medida que sería muy costosa, ni bloquear los precios, como pide La France insoumise, lo que podría conducir a una ” escasez “.