Bloqueos, manifestación en París, movilización del 5 de noviembre… Actualización sobre el movimiento de estudiantes de secundaria y estudiantes

“Hay que reanudar el trabajo”había ordenado el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray. Organizaciones juveniles respondieron con una nueva jornada de movilizaciones y bloqueos, “decidió no rendirse”. Ya han pasado seis semanas desde que el movimiento se extendió por toda Francia.

Aunque ya han pasado las fiestas de Todos los Santos, la movilización no pierde fuerza. La manifestación del 31 de octubre, “acto III” de la movilización contra el alto costo de la vida, reunió a 320.000 participantes según el Ministerio del Interior y cerca de medio millón según la intersindical de jóvenes. Este martes 3 de noviembre, el Sindicato de Escuelas Secundarias y el Sindicato de Estudiantes solicitaron el bloqueo de los establecimientos; A “buen calentamiento”según la organización estudiantil, antes de la gran movilización interprofesional del jueves 5 de noviembre.

Los institutos Louis-le-Grand y Henri-IV, en el centro de París, también fueron bloqueados, según informaron respectivamente BFMTV y Paul-Henri Wallet, periodista de “Figaro”.

En Marsella, cinco escuelas secundarias están bloqueadas y una procesión de “varios cientos de estudiantes de secundaria” Saldrá hacia el centro de la ciudad el martes 3 de noviembre a las 10:30 horas, según informa el periódico local “la Provence”. En el Ródano y particularmente en Lyon, la prefectura indicó que veinte escuelas secundarias se vieron afectadas por “reuniones”.

Tras recuento de universidades bloqueadas a las 11 horas, la Unión de Estudiantes anuncia “50 campus bloqueados” así como“una de cada dos universidades interrumpida” por el movimiento, este martes 3 de noviembre.

En París, la Universidad Dauphine-PSL tiene previsto permanecer cerrada hasta el jueves inclusive, anunció el martes a RTL su presidente, Bruno Bouchard. “Esperamos poder reabrir en buenas condiciones el viernes”subraya. Cerrada desde el lunes, la Universidad Sorbona Nueva anuncia también el cierre del campus de la Nación durante todo el día. La Universidad de Nanterre también está bloqueada, informa “Libération”, así como la Universidad París-VIII en Saint-Denis, según “le Parisien”.

Según “La Voix du Nord”, algunos campus de la Universidad de Lille están bloqueados. También en Marsella los campus universitarios fueron “bloqueado parcial o totalmente” según “Provenza”. Los campus de Lyon-I, Lyon-II y Sciences-Po Lyon también se ven afectados por “perturbaciones”informa “le Progrès”.

“La máxima prioridad es que los alumnos puedan ir a clase”insistió el lunes 2 de noviembre, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray. Estudiantes “hacer el bachillerato a fin de año” pero no lo he hecho, “para varios cientos de miles de ellos”, “Hace cuatro o cinco semanas que no tengo clases”dijo.

Como recordatorio, el ministro anunció la semana pasada una serie de medidas para intentar frenar la crisis. Entre ellos, la sustitución paulatina, hasta 2028, del Parcoursup, que cristaliza gran parte de las reivindicaciones. Edouard Geffray, junto con el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, prometió también anular los recortes de empleo previstos en la enseñanza secundaria, crear 500 puestos docentes adicionales, limitar las clases de secundaria a 28 estudiantes y crear 15.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.

A “primer paso” para las organizaciones juveniles, pero insuficiente. “Aunque no sea satisfactorio, son cosas reales, estos son los primeros éxitos, demuestra que la movilización está funcionando”declaró Marius Mesnil, cosecretario general de la USL.

El colectivo Interfac Ile-de-France había organizado un recorrido en el corazón de París, desde el Panteón (5mi distrito) hasta la sede del Medef (7mi distrito), para su manifestación el martes 3 de noviembre a las 14 horas. La manifestación fue finalmente prohibida la víspera por orden de la Prefectura de Policía, que considera esta vía “incompatible con las actuales limitaciones de seguridad”, “en un contexto social extremadamente tenso”.

A los estudiantes se les ofreció como alternativa un recorrido por las afueras, entre las puertas de Charenton y Montreuil. El tribunal administrativo, interpuesto por Interfac, finalmente falló a favor de la Prefectura.

Estudiantes y estudiantes de secundaria tienen previsto sumarse, el jueves 5 de noviembre, a la jornada de movilización por el poder adquisitivo que, por primera vez desde el inicio del curso escolar, reunirá a empleados del sector privado, funcionarios y jubilados. Interfac anuncia que celebrará una asamblea general el martes 3 de noviembre a las 18 horas, con vistas a esta movilización.

El recorrido parisino de la manifestación, también apoyado por los “chalecos amarillos”, aún no ha sido validado por las autoridades. “No es nada serio trabajar en estas condiciones”denunció el lunes 2 de noviembre la secretaria general de la CGT, Sophie Binet. “Necesitamos disponer de las rutas con antelación para poder asegurarlas, especialmente ante el Ayuntamiento de París. » Desde los saqueos y la violencia observados al margen de la manifestación del 17 de octubre, la prefectura de policía ha negado sistemáticamente a los manifestantes deambular por el corazón de la capital.