En directo – “Elecciones intermedias” 2026: los demócratas recuperan el control del Congreso de EE.UU., un revés para Trump

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Con 223 escaños obtenidos, tres más de los 218 necesarios para obtener la mayoría, los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes tras las elecciones de mitad de período. Así, Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la cámara baja, está a punto de convertirse en el primer vocero negro de esta institución política. Hakeem Jeffries, originario de Brooklyn, ha sido elegido para el estado de Nueva York desde 2013.

“Extremistas del MAGA (por “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”) son encaminados de una costa a la otra” de Estados Unidos, se alegró tras la anunciada victoria de su bando en la Cámara de Representantes. “Donald Trump está conmocionado ahora”aseguró, antes de agregar: “Estados Unidos ha vuelto”.

Hakeem Jeffries también se ha comprometido a utilizar la mayoría que tendrá para “Llamar a cuentas a quienes han infligido una corrupción sin precedentes en este país”. “Si las personas que ocupan altos cargos se centran únicamente en enriquecerse a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos o a sus donantes, no se dedican a mejorar las vidas del pueblo estadounidense”.juzgó.

Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, durante un discurso en Virginia Beach, el 31 de octubre de 2026. FINN GÓMEZ/GETTY IMAGES VÍA AFP

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

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