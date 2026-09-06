Inundación en Nepal: nueve días después del desastre, dos trabajadores “milagrosos” salieron vivos de un túnel

Publicado el 4 de septiembre de 2026 a las 8:06 am, actualizado el 4 de septiembre de 2026 a las 12:14 p.m. Lectura: 2 min.

Los milagrosos. Los equipos de rescate nepaleses lograron este viernes 4 de septiembre encontrar con vida a dos trabajadores en un túnel del norte de Nepal donde estaban prisioneros desde la catastrófica inundación del 26 de agosto en el Himalaya.

Uno de los dos supervivientes fue sacado del túnel en una camilla transportada por un enjambre de hombres con casco, según imágenes difundidas por el Ministerio de Energía. Consciente, juntó las manos en oración.

La otra víctima milagrosa, con la cara y el cuerpo cubiertos de barro, fue puesta nuevamente en pie por sus socorristas, a quienes saludó con la mano.

Estos dos trabajadores –identificados como Sanjay Sah (30 años) y Kabir Maharjan (45 años)– son los primeros extraídos con vida del túnel de las obras de la presa Trishuli-3, en el que las autoridades estiman que podrían estar prisioneras un centenar de personas. “Éramos al menos 40 o 45”dijo Sanjay Sah en un vídeo publicado por los medios nepalíes. “No podía salir corriendo sola (…) Les dije a todos que corrieran. No tenía tiempo de salir.”.

Los dos supervivientes fueron evacuados inmediatamente en helicóptero a la capital, Katmandú, para someterse a exámenes médicos, según informó el Ministerio de Energía.

Provocado por el colapso de un glaciar y de una sección de la montaña, el muro de agua, hielo y escombros que devastó la frontera entre Nepal y China hace nueve días dejó al menos 1.308 muertos -1.287 en Nepal y 21 en China- y 5.624 desaparecidos, entre ellos cientos de extranjeros.

En el lado nepalí, decenas de socorristas –algunos de India, China y Corea– han estado inmersos desde entonces en una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes en los túneles de las centrales hidroeléctricas o de las represas en construcción. Avanzando lentamente entre el barro y los escombros, sólo habían recuperado unos pocos cuerpos sin vida.

Según la autoridad de emergencia de Nepal, más de 900 empleados o trabajadores de centrales hidroeléctricas en servicio o en construcción siguen desaparecidos este viernes. El viernes por la mañana temprano, las autoridades anunciaron que los esfuerzos de los rescatistas finalmente habían sido recompensados, citando un ” milagro “.

“Nos han informado que una persona acaba de ser rescatada sana y salva del túnel Trishuli-3”escribió el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, en un chat grupal compartido con la prensa. “Acabamos de enterarnos de que se ha salvado a una segunda persona”añadió poco después en un grupo similar su colega del Interior, Sudan Gurung.

Las autoridades nepalesas también están intensificando sus esfuerzos para prestar asistencia a las decenas de miles de personas afectadas por la catástrofe.

La inundación arrasó con edificios, puentes, carreteras e infraestructuras de la región, incluidas presas en servicio o en construcción, ahora sepultadas bajo un mar de barro.

Durante una sesión informativa ante diplomáticos extranjeros el jueves, el Ministro de Asuntos Exteriores nepalí, Shisir Khanal, habló de una “tsunami del Himalaya”.

En las zonas más aisladas, el reabastecimiento de alimentos, agua y equipos sólo es posible mediante helicópteros, drones o portaaviones.

A pesar de los campamentos improvisados ​​creados por las autoridades, la situación de los desplazados sigue siendo muy precaria.

Muchas familias también siguen sin tener noticias de sus seres queridos desaparecidos y continúan recorriendo hospitales y policías en busca de información. Muchos de ellos siguen confiando una muestra de su ADN a las autoridades para permitir la identificación de los cuerpos exhumados por los servicios de emergencia.