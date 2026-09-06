Ataque mortal contra una boda en Kuhestak, Irán: lo que sabemos

En marzo ya se había producido un atentado mortal con bomba contra una escuela en Minab. Irán ha jurado vengar el ataque que mató a cuatro personas durante una boda el martes por la noche, ataque sobre el cual Washington anunció una investigación y que tuvo como objetivo nuevamente objetivos militares estadounidenses en el Golfo el jueves 3 de septiembre.

Estados Unidos, que hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre este ataque, lidera “una investigación exhaustiva”dijo a la prensa el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, al tiempo que afirmó que “escéptico”.

“Yo diría que los medios estatales iraníes no han informado realmente de manera confiable sobre lo que ha sucedido en este conflicto hasta ahora, por lo que soy extremadamente escéptico al respecto”.añadió.

El ataque que tuvo como objetivo una boda, atribuido por Irán a Estados Unidos, se produjo en la ciudad costera de Kuhestak e hirió a casi 70 personas. En Irán se difundieron ampliamente vídeos que mostraban decoraciones de fiestas entre escombros y manchas de sangre.

El diario estadounidense “New York Times”, que analizó testimonios y vídeos publicados en las redes sociales y entrevistó a expertos militares, afirma que efectivamente se trató de un ataque estadounidense.

“La sangre pura de estos mártires (…) no quedará impune y ciertamente será vengado”aseguró el jueves Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria, un poderoso ejército ideológico iraní.

En total, durante la noche del martes al miércoles, al menos 19 personas, entre ellas siete miembros de las fuerzas armadas, murieron durante los bombardeos en Irán, uno de los balances más elevados de los últimos meses. Irán también anunció el jueves la muerte de seis miembros de su marina en ataques estadounidenses, sin que se supiera si se encontraban entre las 19 personas asesinadas.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, llamó a Estados Unidos un “Satán” después del ataque a la boda. “Escuela Minab: niños masacrados. (…) Boda Kuhestak: niños asesinados con sus familias. Si un poder actúa como Satanás, elige sus objetivos como Satanás y mata como Satanás, es Satanás.escribió en un mensaje publicado en X, expresión que los líderes iraníes utilizan desde la Revolución Islámica de 1979 para referirse a Estados Unidos.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, por su parte, criticó una “crimen de guerra”deplorando que un “La ceremonia de boda fue brutalmente bombardeada como parte de la lucha desesperada de Estados Unidos por encubrir su fracaso”. Decidido a tomar represalias, Irán advirtió a Estados Unidos que ahora debería esperar una “nueva estrategia” destinado a “romper los cimientos” del enemigo, sin detallar sus contornos. También envió una nueva advertencia a “cualquier país que coopere con el agresivo ejército estadounidense”.

Por su parte, el ejército americano reaccionó lacónicamente al ataque que afectó a la boda, pero afirmó “nunca apunte a civiles, a diferencia de los guardias”. Washington no dijo exactamente cuál era el objetivo de Kuhestak. Según el medio estadounidense Axios, “el ataque en la zona tuvo como objetivo una torre de comunicaciones utilizada tanto para comunicaciones civiles como militares”.

Después de un mes de calma, los enfrentamientos entre Washington y Teherán se reanudaron el domingo por iniciativa del ejército estadounidense, que afirmó querer impedir el lanzamiento de cohetes cargados de minas marinas contra el estratégico Estrecho de Ormuz. Teherán respondió atacando a sus vecinos del Golfo, como lo ha hecho desde el inicio del conflicto desencadenado por una ofensiva estadounidense-israelí a finales de febrero.

Sin embargo, el vicepresidente estadounidense se negó a hablar de“una guerra”mientras que el conflicto es motivo de descontento para los votantes estadounidenses en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre. “Yo no lo llamaría guerra. En este momento no hay intercambio de disparos”dijo.