Triple infanticidio en Estados Unidos: el juicio a Lindsay Clancy desgarra a Estados Unidos, hasta el jurado

¿Seis semanas de audiencias, más de 80 testigos, 300 pruebas según Reuters, seis días de deliberaciones y todo eso para nada? Este viernes 4 de septiembre, mientras el veredicto pendía de la posición de un solo jurado, el juez finalmente declaró la anulación del juicio de Lindsay Clancy por falta de unanimidad. Decisión validada por un tribunal de apelación ante el que interviene la defensa.

Si el juicio de Lindsay Clancy incendia a Estados Unidos y mucho más, es porque la madre en el centro del caso se enfrenta a cadena perpetua por el asesinato de sus hijos, de 5 años, 3 años y 8 meses. La acusada, que utiliza silla de ruedas desde que intentó suicidarse tras el triple infanticidio, admite los hechos pero se declara inocente.

Su defensa sostiene que entonces estaba atravesando un episodio de psicosis posparto lo suficientemente grave como para convertirla en una irresponsable criminal. La fiscalía pinta un retrato opuesto. Lindsay Clancy habría planeado los asesinatos y habría comprendido su gravedad. Todo el asunto reside en el espacio que separa estas dos historias.

Durante las audiencias, psiquiatras, familiares y exmarido de la acusada describieron la profunda angustia en la que estaba sumida la madre de 36 años. El juicio fue así más allá de la suerte de Lindsay Clancy porque este caso tan publicitado suscitó un animado debate en Estados Unidos sobre el cuidado de la salud mental de las madres.

Durante varias semanas, decenas de mujeres se reunieron frente al tribunal para apoyar a los acusados ​​y pedir una mayor concienciación sobre el desorden. Esperan que este caso sirva para concienciar sobre la psicosis posparto, un trastorno que afecta a una o dos mujeres de cada 1.000 partos, según las asociaciones. Otros, por el contrario, se mostraron indignados por la atención y compasión que recibió tras la muerte de tres hijos.

El diario americano “New York Times” informa que algunas personas incluso acudieron al edificio para exigir la condena de Lindsay Clancy por asesinato premeditado.

La noche del 24 de enero de 2023, Patrick Clancy encontró a su esposa gravemente herida frente a su casa en Duxbury, cerca de Boston. Estuvo fuera menos de una hora para recoger comida y medicinas para su hija. Tras tirarse por una ventana, le dice que los niños están en el sótano. Allí descubre a Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses. Los dos mayores fueron declarados muertos en el hospital. El más joven fue trasladado a Boston y murió tres días después.

Desde hacía varios meses, la ex enfermera de maternidad consultaba por el deterioro de su salud mental, había recibido varios tratamientos y acababa de ser hospitalizada en psiquiatría, informa el “New York Times”.

LEER TAMBIÉN > Juicio a Dominique Cottrez: el secreto de un infanticidio femenino

El jueves, el abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, solicitó la retirada de un miembro del jurado que, según dijo “se niega a escuchar instrucciones” del juez e impediría cualquier decisión unánime. El magistrado rechazó su solicitud y ordenó que las deliberaciones se reanuden este viernes 4 de agosto en el tribunal de Plymouth. Sin embargo, los jurados ya habían indicado dos veces su incapacidad para “Tomar una decisión unánime”. El miércoles, el juez les dio una última oportunidad para llegar a un acuerdo. En vano.