¿Cuál sería la política de Francia en materia de ayuda a Ucrania frente a Rusia si la Agrupación Nacional (RN) llegara al poder en 2027? “Cerramos el grifo”predice Louis Aliot, vicepresidente del partido de extrema derecha, recibido en BFMTV el jueves 3 de septiembre. Una posición que suscita una ola de críticas y que avergüenza al partido, que lucha por olvidar sus inclinaciones pro Putin y en el que la cuestión rusa es regularmente objeto de disputas.

“Cortar el grifo a Ucrania le sirve a Rusia”reaccionó el ex primer ministro Edouard Philippe, candidato presidencial de Horizons, sobre No permitirás que nadie olvide tus vínculos con Rusia. » Misma reacción de Gabriel Attal, también ex Primer Ministro y candidato presidencial: “Cortar el grifo de Ucrania (…) es dejar ganar a Vladimir Putin. »

El jefe del partido, Jordan Bardella, intentó matizar la propuesta. Desde el Reino Unido, donde se presentó con su aliado antieuropeo Nigel Farage, el eurodiputado declaró el viernes que, en caso de victoria del RN en las elecciones presidenciales, “Francia evidentemente seguirá cumpliendo sus compromisos internacionales, los compromisos que ha asumido, pero (…) no nos prohibimos nada”.

Lo cierto es que en el Parlamento Europeo, Jordan Bardella casi sistemáticamente votó en contra o se abstuvo cuando se trataba de apoyar a Ucrania o a países víctimas de los ataques híbridos del Kremlin, como detallamos en este artículo.

Recibida en el Kremlin en 2017, señalada por sus adversarios por posiciones consideradas conciliadoras con Vladimir Putin y por un préstamo obtenido de un banco ruso en la década de 2010, la candidata del partido a la llama, Marine Le Pen, respondió afirmando que estaba suplicando “desde la agresión rusa contra Ucrania” Para “una gran conferencia por la paz” para lograr “un acuerdo diplomático” del conflicto.

La declaración de Louis Aliot también provocó reacciones en la izquierda. “El RN nunca ha cambiado. Siempre preferirá a Putin a la resistencia del pueblo ucraniano”comentó X Olivier Faure, jefe del PS y candidato presidencial. “El partido de la capitulación no debe tomar el poder en 2027”lanzó a su rival en las primarias de izquierda Raphaël Glucksmann (Place publique) en X.

“La Agrupación Nacional muestra su verdadera cara: para ellos, una posible victoria de Putin en Ucrania no es un problema, es incluso lo que buscan”atacó este sábado al jefe de los ecologistas Marine Tondelier de Lille, calificando a Marine Le Pen de “Caballo de Troya” del “grandes enemigos de Europa y Francia”.