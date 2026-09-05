Una liquidación muy política en Lille a pocos meses de las elecciones presidenciales

Publicado el 5 de septiembre de 2026 a las 11:43, actualizado el 5 de septiembre de 2026 a las 6:03 p.m. Lectura: 1 min.

Discurso de Jean-Luc Mélenchon, paseos de Gabriel Attal y Marine Tondelier: varios candidatos a la presidencia de la República inspeccionaron este sábado 5 de septiembre los puestos del mercadillo de Lille, el más grande de su tipo en Europa.

El secretario general del Renacimiento y candidato presidencial Gabriel Attal inauguró el desfile de figuras políticas con un desayuno con sus seguidores, antes de pasear por las calles de Lille. También abordó el puesto “asombroso” de la manifestación nacional sobre Ucrania, después de que el partido sugiriera “cierra el grifo” a este país contra Rusia.

Crítica compartida por Marine Tondelier, según quien “Todos aquellos que quieren dañar a Francia y Europa apoyan a Marine Le Pen”que según ella sería “su caballo de Troya”. En su 19ª liquidación, la líder de los Ecologistas, a quien los vendedores le ofrecieron una falda verde y una vaca de porcelana, se mostró contenta de representar al único partido “bien recibido en todos los sectores de izquierda”.

Apostar por la clasificación “casi seguro” de la candidata RN Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, subrayó la necesidad de unidad en la izquierda.

El jefe de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, un habitual de las rebajas de Lille, habló por la tarde en un escenario preparado para la ocasión, ante varios miles de personas (12.000 según los organizadores). Se hizo pasar por un defensor del poder adquisitivo, prometiendo en particular la congelación de los precios, un aumento del salario mínimo y comedores gratuitos en las escuelas.

Su llegada había provocado críticas de la derecha local. Louis Delemer, cabeza de lista republicana en las últimas elecciones municipales de Lille, deploró, por ejemplo, la instauración de un sistema “inconmensurable” con las gradas que suelen ofrecer los partidos políticos, y denunció la celebración de una “reunión política nacional”.

La posición de los republicanos también saludó al ex primer ministro Michel Barnier.

Jérôme Guedj, diputado por Essonne y candidato en las primarias socialistas, también estaba esperado el sábado junto al alcalde de la ciudad, el PS, Arnaud Deslandes.

El mercadillo de Lille, iniciado en la Edad Media, es uno de los acontecimientos más emblemáticos de la vida de Lille. Se esperan alrededor de 2,5 millones de visitantes, casi el doble de la población de la metrópoli de Lille.