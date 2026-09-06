Ola de calor: seis departamentos del sur y sureste en vigilancia naranja

Seis departamentos del sur y sureste de Francia están este domingo en alerta naranja por Météo-France, que advierte que el calor extremo persistirá hasta principios de semana en esta zona.

Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Hérault y Vaucluse permanecen en color naranja el domingo y el lunes, indica el meteorólogo, que registró el sábado temperaturas sin precedentes para el mes de septiembre en varias localidades.

“Se registraron con mucha frecuencia valores nunca antes alcanzados para el mes de septiembre” el 5 de septiembre, 36,3°C en Aviñón, 36,8°C en Marignane, 37,8°C en Narbona, 38,2°C en Nimes y hasta 39,4°C en Perpiñán. Los Pirineos Orientales vuelven a la alerta amarilla el domingo.

En los otros seis departamentos, el episodio de calor muy intenso continúa y se esperan temperaturas similares hasta principios de la próxima semana. “Afecta más marcadamente a Languedoc-Rosellón y al valle del Ródano”detalla Météo-France en su boletín de las 6 de la mañana.

los domingos estan cancelados “picos superiores a 38°C a lo largo del Tarn o del Garona (parte sur)” así como temperaturas del mismo orden que la víspera en el Sur del Mediterráneo. “El lunes, el fuerte calor resistirá en el sureste, mientras que se producirá un descenso significativo en el suroeste”continúa la organización.

Este intenso episodio es el último de una serie de olas de calor registradas en los últimos meses. Francia tiene “Experimentamos el verano más caluroso registrado desde que comenzaron las mediciones en 1900”indicó esta semana la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, durante la presentación del informe climático de verano en la sede de Météo-France.

Sólo durante el período estival, que para los meteorólogos va de junio a agosto, el país experimentó tres olas de calor, una de las cuales, a finales de junio, alcanzó una intensidad récord y otra, de finales de julio a agosto, igualó con 23 días el récord de la ola más larga jamás registrada en Francia, que databa de 1983.