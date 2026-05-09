Investigación A mediados de abril, el traficante irlandés, considerado uno de los narcotraficantes más importantes del Viejo Continente, fue detenido en Dubái, donde vivía desde hacía diez años, casi a la vista de todos. Según algunos observadores, su detención está relacionada con los vínculos que este líder del clan tenía con el régimen de Teherán.

La operación se desarrolló sin contratiempos. Al menos oficialmente. El 17 de abril, la policía de Dubai anunció el arresto de Daniel Kinahan, un irlandés de 48 años considerado uno de los principales narcotraficantes de Europa. Este heredero de un imperio criminal nacido en las calles de Dublín estaba entre los hombres más buscados del Viejo Continente. En un mensaje publicado en X el 1ejem En mayo, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, incluso lo presentó como uno de los miembros eminentes de una “junta narcotraficante”a “coordinación multinacional de mafias” responsable de la mayoría de las compras de cocaína producida en América del Sur. Según el comunicado de prensa de la policía de Dubai, su arresto se produjo “Solo 48 horas” después de que el sistema de justicia del emirato recibiera una orden de arresto de su homólogo irlandés. Rapidez posible gracias a la implementación “Intensos operativos de búsqueda y vigilancia”especifica el documento.

La rapidez de la que se enorgullece la policía de Dubai contrasta, sin embargo, con la aparente indulgencia de la que parecía beneficiarse durante muchos años Daniel Kinahan, que siempre ha negado las acusaciones en su contra. El comunicado de prensa no lo especifica, pero el interesado, ahora detenido en prisión…