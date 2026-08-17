Incendio en Bélgica: zonas quemadas, pueblos evacuados, refuerzos europeos… Lo que sabemos

Se trata de un incendio de una magnitud rara vez observada en Bélgica. Desde el viernes 14 de agosto, las llamas asolan las Hautes Fagnes, una vasta región de turberas, páramos y bosques situada en los cantones de habla alemana del este del país, cerca de la frontera con Alemania. En cuatro días, unas 3.000 hectáreas de vegetación fueron calcinadas por el fuego, lo que supone la peor catástrofe vivida por el reino desde la de 1911 en esta misma región.

Este lunes 17 de agosto por la mañana, sin embargo, la situación experimentó una primera mejora gracias a las condiciones meteorológicas. La lluvia, esperada con impaciencia por los servicios de emergencia, por fin ha llegado a la zona. “El viento es favorable y la lluvia actual está ayudando a contener la progresión” “Las llamas están en llamas”, declaró a la AFP Tony Hosmans, portavoz de gestión de crisis. Se esperan precipitaciones durante toda la semana, según las previsiones meteorológicas.

Sin embargo, el respiro sigue siendo frágil, ya que el incendio aún no ha terminado y algunas partes de la zona afectada siguen fuera del alcance de los equipos de tierra. “No podemos decir que el incendio está solucionado esta mañana, pero está contenido donde es posible intervenir. Aún no tenemos una visión en la parte no accesible. Estamos esperando el regreso del aire”. explicó este lunes 17 de agosto el gobernador de la provincia de Lieja, Hervé Jamar, entrevistado por RTBF, la televisión pública belga.

Casi 3.000 hectáreas de bosque ya han sido consumidas por el humo en el sureste de Bélgica. CHRISTOPH REICHWEIN/DPA PICTURE-ALLIANCE A TRAVÉS DE AFP

El terreno particularmente accidentado y boscoso de las Hautes Fagnes impide que los camiones accedan al corazón del hogar, dejando un frente de 300 a 400 metros inaccesible a los recursos terrestres al este del macizo.

Para apoyar a los casi 500 socorristas y a los más de 120 vehículos involucrados, este lunes debe desplegarse una vasta armada aérea europea de nueve aviones en total. El dispositivo incluye dos aviones Air Tractor suecos, dos helicópteros de la policía federal belga, un helicóptero pesado Chinook holandés capaz de transportar 6.000 litros de agua, así como cuatro nuevos helicópteros puestos a disposición por Alemania (NH-90 equipados con tanques de 2.000 litros) y Noruega.

Después de un descanso por la mañana, para coordinar la seguridad de la tripulación y las rotaciones de recolección de agua, los lanzamientos deben reanudarse al mediodía dependiendo de las condiciones climáticas. “Los medios aéreos no apagan el fuego”, El capitán Olivier Giust también lo recordó en RTBF, insistiendo en que las acciones sobre el terreno siguen siendo decisivas para completar la extinción.

A esta movilización europea se suma la de los habitantes. Los agricultores de la región transportan sus tractores y camiones cisterna para transportar agua desde cuerpos de agua cercanos. Algunos trasladaron su ganado y abrieron sus puertas para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

El ministro belga del Interior, Bernard Quintin, saludó esta movilización junto a los bomberos, la protección civil, la policía y los agentes forestales la noche del domingo al lunes: “Sin ellos, la intervención de nuestros servicios de emergencia no tendría la misma eficacia y se perdería un tiempo muy valioso. »

A nivel humano, no se reportaron muertes pero sí varios heridos leves la mañana de este lunes. En el frente del incendio, dos socorristas resultaron gravemente heridos: uno sufrió un esguince de tobillo y el segundo una lesión en la espalda.

Si no se han destruido viviendas, las evacuaciones preventivas siguen vigentes. Del lado belga, los residentes de los barrios evacuados de Sourbrodt (municipio de Waimes), Leykaul y Küchelscheid (municipio de Bütgenbach) todavía no pueden regresar a sus hogares. En el lado alemán, donde las llamas se acercaron a casi 300 metros de la frontera antes de detener su avance el lunes por la mañana, 17 viviendas (una treintena de habitantes) fueron evacuadas preventivamente el domingo por la tarde en Monschau, donde los bomberos regaron abundantemente los prados para crear una barrera protectora.

La gigantesca columna de humo provocada por el incendio rebasó las fronteras belgas. El olor a quemado se sintió incluso en Namur, a más de 100 kilómetros del foco, pero también en el noreste de Francia. En Mosela se ha activado un procedimiento de alerta por contaminación del aire.

Ante estos humos, el ministro valón de Sanidad, Yves Coppieters, activó el stock estratégico de mascarillas FFP2: hay que poner a disposición cerca de 100.000.

Queda una gran incógnita: el origen del desastre. Hasta el momento las autoridades desconocen si el inicio del incendio fue accidental o intencionado. La fiscalía de Lieja abrió una investigación el domingo 16 de agosto para determinar las causas. Sin embargo, las investigaciones in situ sólo podrán comenzar realmente una vez que la zona sea accesible para los investigadores.

Una espesa nube de humo que emana del incendio que afecta a Hautes Fagnes (Bélgica) es visible desde Alemania. CHRISTOPH REICHWEIN/DPA PICTURE-ALLIANCE A TRAVÉS DE AFP

El contexto meteorológico fue especialmente propicio para los incendios. Como gran parte de Europa, Bélgica sufrió este verano varios episodios de intenso calor y sequía. Las temperaturas alcanzaron hasta 37 grados en algunas partes del país a finales de la semana pasada.

Hasta el momento, las llamas no han destruido ninguna vivienda. Pero con alrededor de 3.000 hectáreas cubiertas, Bélgica se enfrenta a uno de los incendios más importantes de su historia reciente. Este lunes 17 de agosto, el rey Felipe deberá desplazarse al centro de crisis provincial de Vottem y luego a las afueras de Hautes Fagnes para reunirse con los equipos movilizados contra el incendio.