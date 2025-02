Hamas le ha dado a Israel cuatro rehenes, incluidos los de los dos niños de Bibas y su madre.

Por

20 de febrero de 2025 a las 8:43 a.m. actualizó el



20 de febrero de 2025 a las 10:37 a.m.

Tiempo de lectura: 3 min.







Hamas dio este jueves 20 de febrero a Israel, cuatro restos de rehenes, incluidos los de los dos niños Bibas y su madre, que se han convertido en símbolos del temor que incautaron a Israel durante el ataque contra el movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023. «Será un día muy difícil para el estado de Israel, un día abrumador, un día de luto»dijo el miércoles por la noche el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu.





Hamas devolvió los restos de los cuatro rehenes a cambio de la liberación, programado para el sábado, de los palestinos detenidos por Israel, de acuerdo con el acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Entró en vigor el 19 de enero, después de quince meses de una guerra provocada en la Franja de Gaza por el ataque sin precedentes de Hamas en el suelo israelí.









«Agonía. Sufrimiento. No hay palabras «escribe el presidente israelí, Isaac Herzog, en X: “Nuestros corazones, los corazones de toda una nación, están devastados. En nombre del estado de Israel, incluyo mi cabeza y pido perdón. Lo siento, por no haberte protegido en este terrible día. Lo siento, por no haberte traído a casa. »»





El Foro de Familias de rehenes dijo el miércoles por la noche que fue informado de la muerte de los dos niños Bibas y su madre, así como la de un cuarto rehén, Oded Liffhitz, sin especificar en qué circunstancias. La familia de los dos niños, Ariel y Kfir Bibas, que tenían cuatro meses y medio durante su secuestro, llamaron a un comunicado el miércoles por la noche a «No elogie el funeral de (su) cerca de la identificación final se confirma».





Hamas anunció en noviembre de 2023 la muerte de Shiri Bibas y sus hijos en un bombardeo israelí en Gaza, pero Israel nunca ha confirmado. Toda la familia había sido eliminada durante el ataque del 7 de octubre en Kibbutz Nir Oz, al borde de la Franja de Gaza. Luego, las imágenes diseminaron por Hamas de la madre abrazando a sus dos niños pequeños frente a su casa, dieron la vuelta al mundo. El padre de los dos niños, Yarden Bibas, de 35 años, fue liberado el 1 de febrero desde el territorio palestino.





Los ataúdes transferidos





El anuncio de la restitución de los restos causó reacciones de ira y tristeza en Israel y en el extranjero. Kfir Bibas fue el más joven de los 251 rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Hoy, 70 personas todavía son retenidas en Gaza, al menos 35 de los cuales murieron, según el ejército israelí.





Cientos de personas se reunieron temprano este jueves por la mañana en Khan Younès, en el sur de Gaza, para asistir a la restitución de los cuatro cuerpos. Al igual que con las liberaciones anteriores de los rehenes, se organizó una ceremonia cuidadosamente orquestada, con una escena en la que los cuerpos debían ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La bandera verde de Hamas flotaba alrededor del sitio, rodeada de una cerca para evitar que los espectadores entren en él. Los hombres armados con uniforme militar, con bandas de Hamas, eran omnipresentes en el sector. «Nuestro mensaje al enemigo criminal (…): Continuamos la guerra, si Dios quiere»dijo un luchador de Hamas a AFP bajo condición de anonimato. Los cuatro ataúdes fueron expuestos antes de la descarga de los restos a Israel. Los ataúdes fueron transferidos a 4x4s blancos del Comité Internacional de la Cruz Roja que los transfirió al ejército israelí.









Esta es la primera vez desde el comienzo de la tregua que los rehenes fallecidos, a través del CICR, se dan a Israel, como es el caso de los rehenes vivientes. Luego debe lanzar seis rehenes vivos el sábado. El acuerdo establece, al final de su primera fase el 1 de marzo, la liberación de un total de 33 rehenes, incluidos ocho muertos, a cambio de los 1.900 palestinos en poder de Israel.





Hamas dijo que estaba listo el miércoles para liberar «De una vez»y ya no en pasos sucesivos, todos los rehenes aún retenidos en la tira de Gaza, durante la segunda fase de la tregua, que debe comenzar el 2 de marzo. Las negociaciones indirectas en esta segunda etapa, que se suponía definitivamente finalizó la guerra, se retrasaron, Hamas e Israel acusaron mutuamente violaciones del acuerdo de alto el fuego.





La tercera y última fase debe relacionarse con la reconstrucción de la tira de Gaza en ruinas. El ataque a Hamas el 7 de octubre de 2023 resultó en la muerte de 1.211 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un conteo de la AFP basado en datos oficiales israelíes e incluyendo rehenes que murieron o mataron en cautiverio. La ofensiva israelí lanzada en represalia dejó al menos 48,297 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Hamas, considerado confiable por la ONU.