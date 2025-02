Caso de Betharram: un ex profesor nuevamente llama a cuestión de la pareja de Bayrou

Por

Un ex maestro de Notre-Dame de Bétharram dijo nuevamente, en un video transmitido este jueves 20 de febrero por Mediapart, que François Bayrou y su esposa ignoraron sus alertas sobre la violencia infligida a los estudiantes del establecimiento católico de Béarnais.









Profesor de Matemáticas de 1994 a 1996, en el momento en que una primera queja fue presentada por un padre de un alumno, y cuando François Bayrou era ministro de educación, ella, ella «Correo» Y no obtengas una respuesta, reitera Françoise Gullung.





Ella había indicado a principios de febrero a la AFP que había alertado a las autoridades (protección infantil, diócesis) durante varias ocasiones para «Denuncia una atmósfera de agresividad y tensiones anormales».





«Delirium peligroso»





En la entrevista con Mediapart, ella cuenta una escena con la esposa de François Bayrou, quien enseñó catecismo en ese momento del establecimiento, donde varios hijos de la pareja fueron educados.





«Había un salón de clases en el que escuchamos a un adulto gritarle a un niño, escuchamos los golpes y escuchamos al niño que rogó que nos detuviéramos»ella recuerda.





“Me dirijo a Elisabeth Bayrou y le pregunto qué podemos hacer. Para mí, eso significa que en dos, podemos abrir la puerta. Pero ella no entendió eso. Ella simplemente respondió, no recuerdo los términos exactos, pero que estos niños, no había nada que extraer de él «agrega Françoise Gullung. «Sentí que para ella, estos niños eran de una especie más baja que su familia (…)que era normal para nosotros vencerlos. »»









También evoca un día en 1995, donde expresó a François Bayrou a sus preocupaciones, en la voz oral, durante una ceremonia en Pau. «Le digo que tienes que hacer algo porque es muy serio lo que está sucediendo en Betharram. Y él respondió: «Sí, dramatizamos». »»





Bajo presión durante dos semanas, el primer ministro repitió repetidamente, en la Asamblea Nacional y en la prensa, sin tener «Nunca ha sido informado»en el pasado, los hechos denunciaron hoy en este caso.





«Este artículo es un delirio peligroso»se indignó el jueves el séquito de François Bayrou después de la publicación de Mediapart. «Hoy, lo único que importa es permitir que las víctimas sean escuchadas, encontrar compensación y ver la respuesta de los culpables por sus acciones»agregamos desde la misma fuente.