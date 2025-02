Caso de Betharram: una información judicial abierta para violación para una persona después de la custodia policial, sin acusación

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



21 de febrero de 2025



21 de febrero de 2025

Tiempo de lectura: 2 min.







La información judicial se abrió este viernes 21 de febrero, líderes de violaciones y agresiones sexuales contra uno de los tres hombres colocados bajo custodia policial en el caso de Betharram, anunció la oficina del fiscal de la PAU. Un caso en el que el primer ministro ha estado enredado durante varios días, acusado de haber mentido.





El sospechoso preocupado, cuya colocación en detención se requería, es un ex supervisor de este establecimiento católico en Béarn, nacido en 1965, que todavía estaba en el cargo el año pasado antes de ser despedido después de la apertura de la investigación judicial.





Muchos hechos prescritos





Los otros dos hombres colocados bajo custodia policial esta semana, un ex sacerdote nacido en 1931 y un ex supervisor nacido en 1955, quedaron libres debido a la prescripción de todos los hechos acusados ​​por ex alumnos, dijo el fiscal Rodolphe Jarry en un declaración.





El magistrado aclaró que las 112 cartas de denuncia registradas el 31 de enero, después de un procedimiento llevado a cabo durante un año, desafiaron a 11 personas en total, de las cuales ocho murieron, por actos de violación y agresión sexual ‘entre 1955 y 2004. La otra. Tres personas fueron las que habían sido arrestadas el miércoles.





La información judicial se refiere a los hechos de «Violación por persona con autoridad cometida entre 1991 y 1994»Y «Agresión sexual en un menor de quince años en 2004»según la fiscalía, que agrega que otros hechos alegados contra el acusado «Aparece prescrito». Antoine (primer nombre modificado), de 48 años, ya había presentado una queja en 1999 contra este ex supervisor general, nacido en 1965, pero había sido clasificada sin seguir. «Yo era su protegido»le dijo a AFP, que evocaba agresión sexual debajo de la tienda durante las salidas de exploración, luego las masturbaciones semanales, de cuatro años, cuando vivía en su casa. Durante su audiencia, la parte interesada admitió «Habiendo podido abofetear» por disputas «Cualquier acción sexual».









La prescripción de la cual el otro ex supervisor y el ex sacerdote no agelante se ha beneficiado, sobre los hechos cometidos entre 1978 y 1989 para el primero y entre 1957 y 1962 para el segundo, implicado por una sola víctima.





Cuatro ex personal secular de la institución Lestelle-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), implicado para «Violencia grave y repetida» Entre 1979 y 1996 de varias víctimas, también fueron escuchados por los gendarmes de la Sección de Investigación del PAU, responsable de la investigación.





Tres de ellos admitieron los hechos, dos reconociendo haber abofeteado, el tercero «Conceunding también ha podido sacar el cabello de los niños o los sopla con sus puños cerrados»señala la fiscalía. Se quedaron libres «Todos estos crímenes son completamente recetados».





El colectivo de víctimas bienvenidas «Finalmente ser escuchado por Justice»creyendo que «Gracias a (esta) jurisprudencia, otro Betharram (podría) manifestarse, porque la palabra se está liberando a sí misma». Antes de la prensa en Pau, el presidente del colectivo, Alain Esquerre, pidió que aparecieran todas las otras víctimas potenciales, diciendo que el archivo era «Desmadejado». Hasta la fecha, el colectivo ha identificado más de 140 denuncias, incluidas casi 70 relacionadas con hechos sexuales, muy a menudo prescritos.