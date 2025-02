Guerra en Ucrania: Macron no quiere enviar tropas «mañana» pero «más bien» una vez que se ha concluido la paz

Por

20 de febrero de 2025 a las 8:50 p.m.

Esta es la pregunta que divide a los europeos. En Live With Internet usuarios en sus redes sociales este jueves 20 de febrero, el jefe de estado Emmanuel Macron golpeó que no tenía la intención de enviar soldados » mañana « en Ucrania, pero solo una vez que se ha concluido la paz «Garantizar» Frente a los rusos.









“No he decidido mañana enviar tropas a Ucrania, no. Lo que estamos considerando es enviar fuerzas para garantizar la paz una vez que se negocia «dijo.





El presidente también dijo que su contraparte ucraniana Volodymyr Zelensky había sido elegida por un «Sistema libre. Este no es el caso de Vladimir Putin, que mata a sus oponentes y ha manipulado sus elecciones durante mucho tiempo «en respuesta a las palabras de Donald Trump, que había descrito al ucraniano como «Dictor sin elecciones».





Macron en Washington el lunes





En la misma vida, Emmanuel Macron consideró que «Nadie tiene derecho a decir» eso «Ucrania no tiene derecho a regresar» en la UE o en la OTAN «Como somos, mientras Ucrania está en guerra y se resiste y pierde a sus hijos todos los días para defender su territorio».









Frente a Donald Trump, quien comenzó las discusiones con Vladimir Putin sin los europeos, Emmanuel Macron, que se espera el lunes en Washington, asegura que le dirá al inquilino de la Casa Blanca » No puedes ser débil contra el presidente Putin. No eres tú, no es tu marca registrada, no es tu interés. ¿Cómo entonces ser creíble frente a China si eres débil contra Putin? »»





«Entramos en una era en la que cada uno de nosotros debe preguntarnos qué puede hacer por la nación francesa y la república»y en este sentido, tal producto de ahorro sería «Una muy buena idea»concluye el jefe de estado.