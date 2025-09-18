Guerra en Gaza: España cooperará con el Tribunal Penal Internacional al investigar las “violaciones de los derechos humanos”

Publicado el 18 de septiembre de 2025 a las 12:29 p.m. Lectura: 2 min.







La justicia española anunció este jueves 18 de septiembre que investigaría “Violaciones de derechos humanos en Gaza” Para proporcionar elementos a la Corte Penal Internacional, una nueva ilustración del papel que juega España en la crítica de las acciones llevadas a cabo por Israel en el territorio palestino.





“El fiscal general estatal ha publicado un decreto que decide la creación de un equipo de trabajo responsable de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Gaza”anunció este jueves los servicios del más alto magistrado de la fiscalía en el país, Alvaro García Ortiz, nombrados en la propuesta del gobierno izquierdista del socialista Pedro Sánchez.





Su objetivo será “Recoja evidencia y póngalas a disposición del organismo competente, respetando así las obligaciones de España en la cooperación internacional y los derechos humanos”dijo la oficina del fiscal.









Esta iniciativa “Responde a la recomendación del informe de la Investigación Internacional Independiente de las Naciones Unidas (COI) en el territorio palestino ocupado, que insta a los estados a cooperar con la investigación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional”.





Un informe policial con testimonios









La oficina del fiscal del público evoca, por ejemplo, la existencia de un informe de la Policía Nacional española sobre “Acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podría ir en contra del derecho internacional”.









Este informe, que España pretende dar a las autoridades competentes, contiene “El testimonio de testigos protegidos, así como elementos de evidencia importante sobre las acciones y circunstancias en el terreno”dijo el comunicado de prensa de la fiscalía.





Según el fiscal general, los elementos recolectados pueden servir como “Prueba de crímenes cometidos”.





Israel acusado de cometer un “genocidio” por el CIJ





El fiscal del IPC emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant, sospechoso de crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Sin embargo, la jurisdicción no cobró a ninguno de los dos hombres de genocidio.









España también es uno de los países que se han unido al procedimiento lanzado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una jurisdicción diferente de la CPI, acusando a Israel de cometer un “Genocidio” En la tira de Gaza.





Pero esta jurisdicción aún no ha comenzado a deliberar sobre la pregunta fundamental que consiste en si Israel comete un genocidio en Gaza, un proceso que podría llevar meses, incluso años.





El gobierno español, que reconoció el estado de Palestina en mayo de 2024 con Irlanda y Noruega, se convirtió en uno de los votos más críticos en la UE con respecto al gobierno de Benjamin Netanyahu, con el que las relaciones son muy tensas.





La denuncia de una “crisis humanitaria insoportable”





Domingo 14 de septiembre, la etapa final del ciclista en España se canceló debido a manifestaciones propalestinianas que reunieron a decenas de miles de personas en las calles de Madrid.









Después de estos incidentes, el primer ministro socialista Pedro Sánchez, dijo su “Admiración profunda” Para manifestantes, también sugiriendo excluir a Israel de las competiciones deportivas “Mientras la barbarie continúe” en Gaza.





El martes, fue el rey de España, Jefe de Estado, quien denunció “El sufrimiento indescriptible de cientos de miles de inocentes” en Gaza y “Crisis humanitaria insoportable” en una posición rara.





Israel no tiene más embajador en España desde 2024. Madrid también recordó a su embajador en Israel la semana pasada, luego de tormentosos intercambios entre los dos países, después de que el gobierno español anunció nuevas medidas dirigidas a “Termine el fin del genocidio en Gaza”.