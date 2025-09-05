Despliegue de la redada, caso de periodistas ... lo que sabemos sobre el "esquema nacional de violencia urbana" de Beauvau





El nuevo esquema nacional para mantener la orden, enviado a todos los jefes de policía el 31 de julio, despierta el debate. Este documento de 18 páginas del Ministerio del Interior, que está destinado a supervisar la acción de la policía durante los disturbios, actúa en particular el uso de la redada en caso de desbordamientos y no proporciona un estatus especial para los periodistas que cubrirían la violencia urbana.









Dos disposiciones que se preocupan por el enfoque de los dos días de movilización contra los proyectos de ahorro presupuestario del gobierno el 10 de septiembre por un movimiento lanzado en las redes sociales y el 18 de septiembre por la intervala.





• Despliegue de RAID y uso de rifles de calibre 12





En que “Esquema nacional para la violencia urbana”asegura que la “liberación” diaria, las autoridades establezcan que la redada, una unidad policial entrenada en la lucha contra los delincuentes armados, puede ser movilizado por decisión del Director General de la Policía Nacional, enfrentada a un “Situación muy degradada”, debido a “La duración, extensión e intensidad de la violencia”pero también “Infracciones cometidas”, como el uso de “Fuegos artificiales” hacia bomberos o policía.





La redada será misión “El arresto de las personas durante los disturbios” Y “La restauración de la orden, en particular la reanudación de la zona Vive frente a los alborotadores armados”. Los agentes se organizarán en el campo en “Pequeños grupos ágiles” Y podrá usar vehículos blindados, paracaídas o botes en caso de intervención por el mar.









Aún más controvertido, la brigada podrá usar “Medios intermediarios específicos”es decir, rifles calibre 12, más poderosos que los LBD, que habían herido a muchas personas en 2023, durante la represión de las revueltas que siguieron a la muerte de Nahel, un adolescente asesinado en Nanterre por un oficial de policía.





• ¿Periodistas descartados?





El documento también proporciona que “Teniendo en cuenta el estado de los periodistas no puede aplicarse en un contexto de violencia urbana”. En consecuencia, los periodistas no se considerarían diferentes de los alborotadores. La Unión Nacional de Periodistas (SNJ) lo ve “Un insulto, una provocación a toda la profesión” que podría ser privado, por ejemplo, para cubrir “Posible policía se deriva” Y el jueves estimado “Amenazada libertad de prensa” En caso de intervención de la policía durante la violencia urbana.









Sin embargo, la policía nacional dijo el jueves, “La doctrina se modificará para aclarar el punto sobre los periodistas”. De hecho, violencia urbana, “Alta intensidad y sin previo aviso, no permita la anticipación y la organización específicas para el mantenimiento del orden”. Pero no se trata “Restres la presencia de periodistas”asegura a la Policía Nacional.





Primera organización de periodistas, el SNJ está preparando una solicitud de emergencia ante el Consejo de Estado, y un archivo al final a fines de septiembre contra esta disposición en disputa del esquema nacional de violencia urbana. En junio de 2021, el Consejo de Estado había cancelado ciertos puntos de una primera versión del diagrama nacional de orden de mantenimiento, como la obligación de que los periodistas se muden en caso de una orden de dispersión.