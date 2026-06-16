Guerra en Oriente Medio: cómo las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán retrocedieron en unas horas

Se trataba de un regalo de cumpleaños: el presidente estadounidense, que celebra su 80 cumpleaños este domingo 14 de junio, había afirmado, confiado, que Estados Unidos firmaría durante el día un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Lamentablemente, una gran cantidad de arena israelí aparentemente se ha deslizado en los engranajes del plan perfecto imaginado por Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró, este sábado, en su red Truth Social, que “La firma del acuerdo está prevista para mañana” (este domingo), su cumpleaños número 80, y que “Tan pronto como se firme, el Estrecho de Ormuz estará ABIERTO A TODOS”.

Según el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, el texto discutido prevé ciertamente el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, pero sobre todo una nueva gestión del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán desde el inicio de la guerra. ¿Una forma de implementar la implementación del peaje iraní?

Donald Trump también aseguró que los iraníes “Ya no quería armas nucleares”.

“Cuando llegue el momento, cuando todo esté en calma, iremos a recuperar el polvo nuclear, enterrado profundamente” en las montañas “Gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos, lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”. Lo que puede verse como una forma de retrasar los debates sobre la cuestión, mientras que Washington ha afirmado hasta ahora que un acuerdo debería conducir a “desmantelamiento” del programa nuclear iraní y permitir que Estados Unidos recupere este material fisible.

De ahí el escepticismo del ex presidente estadounidense Barack Obama, que dijo que no esperaba un acuerdo con Irán. ” diferente “ del que él mismo usó en 2015… antes de que Donald Trump lo rompiera. “Es poco probable que cualquier acuerdo que surja sea materialmente diferente o una mejora significativa del acuerdo con el que comenzamos”.declaró el demócrata en una entrevista con ABC News.

Donald Trump, presionado en su país para poner fin a un conflicto impopular, ya había anunciado en numerosas ocasiones que un acuerdo era inminente sin que se materializara… ¿Qué puede ser de esta enésima promesa?

Al final de una semana marcada por nuevos ataques entre la República Islámica, por una parte, y los Estados Unidos e Israel, por otra, Washington y Teherán, es cierto, indicaron que habían realizado avances significativos hacia un compromiso al final de la semana.

Pero las informaciones filtradas sobre este posible acuerdo inicial, que abriría el camino a negociaciones sobre detalles técnicos muy discutidos, todavía presentan discrepancias… Y la declaración optimista del inquilino de la Casa Blanca no ha sido confirmada por Irán, la agencia de prensa Fars, reputadamente próxima a los círculos conservadores, habiendo asegurado incluso que Irán no había “aún no ha tomado ni anunciado su decisión final” en una firma, la posibilidad de que tal reglamento suscite la oposición de algunos ultraconservadores.

La diplomacia iraní, por su parte, mencionó el sábado un acuerdo en “los próximos días” pero no el domingo, según la agencia de noticias gubernamental Irna. Como recordó el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi: “Hasta que no se haya alcanzado un acuerdo completo (…) no se puede decir con certeza que se haya encontrado un terreno común. »

La posibilidad de una firma el domingo ya parecía muy hipotética… cuando el ejército israelí anunció que había llevado a cabo ataques el domingo en los suburbios del sur de Beirut, bastión del Hezbolá proiraní, en represalia por los disparos de drones que impactaron en territorio israelí desde el Líbano. Sin embargo, si Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de varios ataques contra soldados israelíes en el sur del Líbano el domingo, no ha informado de ataques contra el norte de Israel en este momento.

El ejército israelí dijo que había “precisamente golpeado” un centro de mando del movimiento chiíta proiraní.

Sin embargo, por su parte, Irán ya advirtió a Israel que atacar la capital libanesa constituye una línea roja, justificando así los ataques con misiles contra el Estado judío hace una semana.

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de no respetar sus compromisos, comprometiendo, según él, las conversaciones con Washington.

“Agresión” Israelí contra los suburbios del sur de la capital libanesa “ha demostrado una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de respetar sus compromisos o de la capacidad para hacerlo”lamentó Mohammad Bagher Ghalibaf.

“Si no tienes voluntad ni capacidad para cumplir tus compromisos, no tiene sentido hablar de seguir por este camino”añadió el influyente presidente del Parlamento iraní sobre X, en referencia a las conversaciones en curso.

“No hay duda de que estos crímenes no quedarán impunes”Por su parte, reaccionó en Teherán el general Mohammad-Jafar Assadi, vicepresidente del comando conjunto iraní, citado por la agencia Defa Press, especializada en cuestiones militares, y retomado por los medios iraníes.

Posteriormente Israel afirmó que se estaba preparando para “un potencial ataque hacia territorio israelí en las próximas horas”.

Ataques israelíes el domingo en Beirut “no debería haber sucedido”lamentó el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiendo el fin de los ataques, mientras Estados Unidos busca cerrar un acuerdo con Irán.

“El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en este día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”escribió en su red La Verdad Social.

“Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondió fue muy limitado y de escala insignificante”juzgó el presidente estadounidense en este mensaje.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deben actuar con moderación. No debería haber más ataques israelíes en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel (…) ¡No arruinemos todo! »

Pero lejos de darse por vencido, Donald Trump persiste y asegura a Axios que se firmará un acuerdo “en unas horas”… Del mismo modo que afirma haber reprendido duramente a Netanyahu por los ataques contra Beirut.