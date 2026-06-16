En Evian, la última batalla de Macron para salvar al G7 de la “muerte cerebral”

“¡Lo logramos!” » La mejor manera de protegerse del fracaso es declarar la victoria con antelación. El Elíseo insiste: este G7 de Evian bajo presidencia francesa (15-17 de junio), la última gran cumbre diplomática organizada en Francia bajo la presidencia de Emmanuel Macron, es “ya es un éxito”. Para salvar la relevancia del evento y frenar la marginación del club, que hoy representa sólo el 28% de la economía mundial, era necesario tener una “foto de familia” convincente y, sobre todo, asegurar la presencia de Donald Trump. Durante mucho tiempo, la Casa Blanca dejó en vilo la incertidumbre sobre una “ausencia” del presidente estadounidense, que habría constituido una ofensa sin precedentes. El año pasado en Canadá, el multimillonario, que no oculta su desdén y su aburrimiento ante este tipo de barnums coreografiados, abandonó Kananaskis al cabo de unas horas, alegando asuntos urgentes que debían resolverse desde Washington e Irán ya. Esta vez, el presidente estadounidense logró resolver el asunto en el último minuto antes de su llegada a Francia, con un memorando de entendimiento firmado el domingo, víspera del 80 cumpleaños de Donald Trump. El texto deberá firmarse el viernes en Ginebra.

Suficiente para dar un poco de serenidad y perspectiva a este G7 bajo bandera francesa. En los últimos meses, la organización francesa ha hecho todo lo posible para animar a Donald Trump a permanecer en Francia el mayor tiempo posible. Ella pospuso la cumbre un día, para permitir que el presidente americano…