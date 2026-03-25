Cuotas de carne, ira de los agricultores... Lo que sabemos

Después del Mercosur y la India, la UE tiene un nuevo acuerdo comercial, esta vez con Australia. Este tratado de libre comercio, firmado este martes 24 de marzo, implica la importación de carne australiana y la reutilización de denominaciones geográficas europeas, lo que está poniendo a prueba al sector agrícola del Viejo Continente. Su firma se produce cuando el muy disputado Mercosur, firmado entre países latinoamericanos y la Unión Europea, entrará en vigor el 1ejem puede.

El acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea tiene como objetivo particular “impulsar la prosperidad a través del comercio basado en reglas”declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Este acuerdo comercial puede beneficiar a varios sectores de la UE, incluidos el mercado del automóvil y el mercado de productos lácteos.

La firma de este tratado se produce en un contexto donde “El comercio de materias primas críticas se ve fácilmente perturbado por crisis económicas o geopolíticas, por lo que los acuerdos con socios confiables son esenciales”explica la Comisión Europea.

La guerra en Ucrania desde 2022, el conflicto en Oriente Medio este año o incluso los derechos de aduana impuestos erráticamente por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca pueden explicar esta necesidad de formar alianzas comerciales diversificadas para asegurar numerosos sectores.

La UE ha firmado recientemente varios acuerdos similares, por ejemplo con Indonesia, que produce, entre otras cosas, níquel y cobalto, pero también café y materiales textiles. En enero de 2026, India y la UE también establecieron una asociación que implica impuestos más bajos sobre casi todas las exportaciones europeas.

El acuerdo incluye medidas para la agricultura, los automóviles y las materias primas. Para el sector agrícola, el acuerdo establece una cuota de importación de 30.600 toneladas de carne vacuna australiana. La cuota de carne vacuna australiana permitida en el mercado de la UE aumentará, durante la próxima década, más de diez veces su nivel actual. En detalle, esto incluye un 55% de carne procedente de animales alimentados con pasto exenta de derechos de aduana y un 45% de carne para la que los derechos de aduana se reducirán al 7,5%. Sólo un tercio de esta cuota se aplicará durante los cinco primeros años, antes de su plena entrada en vigor.

La asociación también implica la importación a Europa de 25.000 toneladas de carne australiana de ovejas y cabras procedentes de animales alimentados con pasto, con una implementación gradual prevista a lo largo de siete años.

El acuerdo también incluye designaciones geográficas europeas. Los agricultores australianos podrán beneficiarse de estas etiquetas bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, los enólogos australianos podrán utilizar el término “prosecco” para su vino espumoso en su mercado interno, pero tendrán que dejar de utilizarlo para sus exportaciones después de diez años. En otro caso, los productores de queso australianos podrán seguir utilizando nombres como “feta” y “gruyère”, si los han utilizado durante al menos cinco años.

Del lado europeo, los agricultores y las empresas agroalimentarias tendrán un mejor acceso al mercado australiano.

Para el mercado de los productos lácteos, la Comisión Europea anuncia “cuotas arancelarias modestas” arriba a “8.000 toneladas de leche desnatada en polvo, 5.000 toneladas de mantequilla y 2.000 toneladas de concentrados de proteína de suero”. Estas cuotas permiten proteger “intereses de los productores europeos de productos agrícolas sensibles” al tiempo que permite a Australia exportar una determinada cantidad de sus productos a la UE.

Esta asociación abarca otros recursos alimentarios, como el azúcar y el arroz, y materias primas críticas producidas por Australia, como el aluminio, el litio y el manganeso, que la Unión Europea necesita, en particular para la producción de baterías.

Finalmente, este acuerdo eleva el umbral del impuesto australiano sobre los coches de lujo para vehículos eléctricos hasta más de 120.000 dólares australianos (72.000 euros). Así, tres cuartas partes de los vehículos eléctricos exportados por la UE estarán exentos de este impuesto.

Este nuevo proyecto de asociación lleva ocho años sobre la mesa. Dos desacuerdos principales ralentizaron las discusiones. El primero se refería al uso por parte de Australia de designaciones geográficas europeas. El segundo se refería a la apertura del mercado europeo a la carne vacuna australiana. Ambas cuestiones ya se han resuelto a nivel técnico, pero ya están ejerciendo presión sobre el sector agrícola europeo.

En un comunicado de prensa publicado este martes 24 de marzo, el Copa-Cogeca, lobby agrícola que reúne a las principales uniones europeas, lamenta las numerosas consecuencias económicas de un acuerdo de este tipo. El vestíbulo evoca “Concesiones inaceptables” adoptada por la UE hacia Australia en relación con productos sensibles como la carne de vacuno, la carne de ovino, el azúcar y el arroz. El sector agrícola que ya se había movilizado masivamente contra el Mercosur no quiere sufrir “el impacto acumulativo de los sucesivos acuerdos comerciales”, continúa la organización agrícola.

El Copa-Cogeca añade que “Los agricultores de toda la UE se enfrentan a un aumento de todos los costos de producción, presiones inflacionarias persistentes, precios que no se mantienen a la altura de la inflación y una creciente incertidumbre relacionada con los acontecimientos en Irán y el contexto geopolítico más amplio. Una mayor apertura de estos sectores sensibles a los acuerdos de libre comercio sólo agravaría las vulnerabilidades existentes”.