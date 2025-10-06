



¿Has ganado las noticias en los últimos dos días? Entre el anuncio del antiguo gobierno de Sébastien Lecornu y la continuación de las negociaciones para una paz entre Hamas e Israel, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” le ofrece un resumen de la información principal para recordar a partir de este sábado 4 de octubre.





• La primera parte del gobierno de Lecornu anunció





Después de un último fin de semana de negociación, y una expectativa de casi un mes, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció una primera parte de su gobierno esta noche. Entre los principales principales, es posible citar el regreso de Bruno Le Maire, el mantenimiento de Bruno Retailleau, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin o Rachida Dati, o la llegada de Roland Lescure.





Esta primera parte del equipo gubernamental está apretado que el anterior – 18 Ministros, incluidas 9 mujeres contra 35 en el último, pero los vehículos de bienes pesados ​​permanecen en su lugar, dando la sensación de cierta continuidad.









• Gaza: las negociaciones entre Hamas e Israel continúan, manifestaciones en varios países





Dos días antes del segundo aniversario del ataque sin precedentes contra el movimiento islamista palestino contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que provocó la guerra, el ejército israelí continuó sus bombardeos en Gaza Ville, matando al menos a cinco personas según la defensa civil local, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad de Hamas.









Hamas dijo este domingo 5 de octubre, su deseo de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza este domingo 5 de octubre y proceder a un intercambio ” inmediato “ Hosges y prisioneros con Israel, antes de negociaciones indirectas en Egipto entre los dos beligerantes.





Donald Trump advirtió a Hamas el sábado que no “No tolera ningún retraso” En la aplicación de su plan, que proporciona un alto el fuego, la liberación dentro de las 72 horas de los rehenes, la retirada por etapas del ejército israelí de Gaza y el desarme del movimiento islamista.





Este sábado 4 de octubre, cientos de miles de personas desfilaron en Roma, Barcelona y Madrid para reclamar el final de la guerra en Gaza, una movilización que siguió notablemente la intercepción de Israel de la flotilla internacional de ayuda para el territorio palestino.





El domingo, en París y Estrasburgo, varios miles de personas se reunieron para decir su esperanza de una próxima liberación de los rehenes de Hamas.





• En los Estados Unidos, Donald Trump anuncia el envío de 300 guardias nacionales a Chicago





Donald Trump firmó un decreto el sábado 4 de octubre para el envío de 300 guardias nacionales a Chicago, cuando un juez federal bloqueó el que ordenó en Portland, dos ciudades democráticas atacadas por el presidente estadounidense.









Este anuncio fue fuertemente criticado por el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, quien lo consideró completamente injustificado y consideró que el “El presidente no busca combatir el crimen, sino para difundir el miedo”.





La megalópolis del norte del país es la quinta ciudad democrática donde el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, una medida hasta ahora muy excepcional. Los guardias nacionales ya se han desplegado en los últimos meses en Los Ángeles, Washington y Memphis, cada vez a pesar de la oposición de los funcionarios locales que estimaron que tal medida no estaba justificada.





• En Gironde, Raphaël Glucksmann está de vuelta a la escuela





Raphaël Glucksmann fortaleció esta estatura presidencial este sábado, prometiendo “Poner el trabajo en el corazón del contrato social” y de“Asume hablar sobre su amor por Francia”.









En un discurso a varios cientos de personas, el primer día de reuniones espaciales públicas en La Réole (Gironde), el eurodiputado, que defiende una línea proeuropea y anti-LFI, prometió “Poner el trabajo en el corazón del contrato social”.





Si la obsesión de la izquierda no es entender por qué “Los trabajadores de todas las tierras socialistas y comunistas cambian en masa para el rally nacional, y bueno, la izquierda no tiene posibilidades de volver al poder”dijo Raphaël Glucksmann, que ciertas encuestas colocan en las puertas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales.





• El multimillonario “Trumpista” Andrej Babis en gran medida en la cima de las elecciones legislativas checas





El partido del ex primer ministro Andrej Babis llegó a la cima de las elecciones legislativas checas este sábado 4 de octubre, un retorno ganador para este autoproclamado multimillonario “Trumpist”, que había perdido el poder hace cuatro años.









El movimiento ano (“Acción de ciudadanos descontentos”, ” SÍ “ En checo) por Andrej Babis, 71, obtuvo el 34.6 % de los votos, según los resultados relacionados con el 99.5 % de los boletines de burbujas. Esto promete alrededor de 80 de los 200 asientos de la Asamblea Checa.





Estaba ampliamente por delante del movimiento “conjunto” del jefe del centro saliente saliente Center Petr Fiala, quien reunió el 23.3 % de los votos en esta elección después de haber visto un aumento en el 68.89 % contra el 65.43 % en 2021.





Andrej Babis, quien ya había dirigido la República Checa de 2017 y 2021, hizo campaña en la promesa de aumentar los beneficios sociales y reducir la ayuda a Ucrania, para aprobar los checos primero.