El fotoperiodista asesinado en Ucrania: el enjuiciamiento anti -terrorista francés abre una investigación por el “crimen de guerra”

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 6:41 p.m. Lectura: 1 min.







Una investigación para “Crimen de guerra” Fue inaugurado en Francia después de la muerte del fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado en un ataque con aviones no tripulados en Ucrania, dijo este domingo 5 de octubre, la Oficina del Fiscal Nacional (PNAT).













Antoni Lallican, de 37 años, fue asesinado el viernes por la mañana en un ataque con drones en Donbass, en el este de Ucrania, durante el cual un periodista ucraniano, Georguii Ivantchenko, resultó herido.





“Rusia continúa atacando a los periodistas”





La investigación de PNAT se abrió en “Flagrancia”. La cabeza de “Crimen de guerra”que es una de las habilidades del PNAT, consiste en un “Daño voluntario a la vida e integridad física o mental de una persona protegida por el derecho internacional humanitario”.









“Crimen de guerra” también incluye un “Ataque deliberado contra la población civil como tal o contra personas civiles que no participan en las hostilidades”también recuerda el PNAT.





Antoni Lallican fue “Víctima de un ataque de drones ruso”denunció el presidente de la república Emmanuel Macron en X.





Este fotoperiodalista fue “Asesinado por un dron ruso cerca de Droujkivka (en la región de Donetsk, nota del editor), a pesar del registro” PRENSA “En su chaleco”por su parte aseguró al Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Andriï Sybiga. “Rusia continúa atacando deliberadamente a los periodistas (…). Haremos todo para garantizar que los responsables cumplan con sus acciones”agregó.





Según las autoridades ucranianas, el fotoperiodista francés formó parte de un grupo de periodistas que acompañaron una unidad de la cuarta brigada blindada ucraniana cerca de la localidad de Droujkivka, a unos veinte kilómetros del frente oriental.





Antoni Lallicano “Fue asesinado después de una huelga dirigida de un dron FPV (Vista en primera persona, nota del editor)”escribió esta brigada en Facebook. Los dos periodistas circularon “En un automóvil, identificó la prensa cuando se han visto afectados”según los reporteros de ONG sin fronteras (RSF), que preguntó “Una investigación rápida”.