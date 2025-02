Gérald Darmanin pide a los fiscales que pongan el turbo contra el narcotrafica y la violencia

La lucha contra el tráfico de drogas y que contra la violencia que ha marcado noticias en los últimos días son las prioridades que el Ministro de Justicia ha presentado a los fiscales para su hoja de ruta. NUEVO: También ha sido favorable a la reforma del estado de este último, de demanda larga, nunca se obtuvo.





Al igual que presionando el tiempo, Gérald Darmanin decidió quedarse corto. Su circular de política penal general enviada este lunes 27 de enero a todos los fiscales de la República de Francia se encuentra en cinco páginas, contra el doble o el triple generalmente firmado por sus predecesores en el Ministerio de Justicia. Enfrentado a la urgencia de «Violencia extremadamente grave observada en las últimas semanas» quienes son «Ataques intolerables contra la seguridad de nuestros conciudadanos» y «Amenazas para el funcionamiento de nuestra democracia»dos prioridades principales se destacan sin sorpresa: la lucha contra el narcotrafica, «Primera prioridad de acción»y que contra la violencia contra las personas, «En particular intrafamilia» pero también «Antisemita, anti -cristiano y anti -musulmán (…)radicalización o separatismo «.









Contra el tráfico de drogas, Gérald Darmanin teje nuevas acciones por «Constituyen una prioridad absoluta»como el «Inicio colectivo» Que la justicia había podido liderar al comienzo de la ola de terrorismo en 2015. El ministro, que es favorable a un enjuiciamiento nacional ampliamente extendido, y no solo dedicado a los narcóticos, lo vería salir del terreno el 1 de enero el 1 de enero , 2026. Mientras tanto, la prisión de alta seguridad será equipada para albergar los cien narcos más peligrosos del momento. El lugar, designado, se eligirá entre Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), Condé-sur-Sarthe (Orne), Saint-Maur (Indre) o Arles (Bouches-du-rhône).





Desmantelar





Como para responder a aquellos que deploran la política de la figura realizada en el terreno por el Ministerio del Interior con las operaciones «Net Place XXL», la política de la política penal defiende que juegan en las dos tablas: «Cortocircuitos» Para – «Con un objetivo de acoso» – atacar a los distribuidores y «Circuitos largos» Para investigaciones destinadas a desmantelar redes. «Le pido que implemente una política penal firme llena de legibilidad y velocidad»escribió el Ministro de Justicia a los fiscales a quienes también recibió todos juntos este lunes en París.





Sin ambigüedad, el Ministro pregunta a estos magistrados, que permanecen bajo el vínculo jerárquico del lugar Vendôme, para que sus acciones sean visibles, «La justicia tiene significado solo cuando es inteligible y se entiende». Ciento cincuenta publicaciones de magistrados que Eric Dupond-Moretti había proporcionado para «Reserva» serán dedicadas por 2027 por Gérald Darmanin a nuevas prioridades: cien para la futura jurisdicción nacional contra el crimen organizado (Junalco), cincuenta por la justicia de Minors de Minors .





La justicia de los menores en cuestión





El tiempo se agota y no solo para la circular de un ministro en el cargo durante solo un mes y unos días. Este lunes 27 de enero, después de la muerte en el 14mi Elías de Elias Paris, de 14 años, al final de su entrenamiento de fútbol, ​​es esta noticia la que se encuentra en la portada. La circular de política penal, que no es una ley, votada por el Parlamento, sino un documento de naturaleza administrativa, no proporciona, en una emergencia, reformar en cualquier cosa el juez de los menores.





Sin embargo, frente a sus interlocutores este lunes, Gérald Darmanin no evade: «Estoy a favor de la aparición inmediata de menores en algunos casos»dice, creyendo que el debate debe relacionarse con los plazos para el juicio, desde el primer acto, la excusa de una minoría y, en el caso del drama de 14misobre las preguntas planteadas por la cronología de los hechos, entre el primer acto de delincuencia cometido por los sospechosos y este acto criminal. Uno de los adolescentes hoy implicado por la muerte de Elias había sido procesado por seis hechos ante el juez de los niños; No había cumplido con sus obligaciones y había sido arrestado varios meses después por otros hechos.





Como cada vez que hablan con un ministro de justicia, los fiscales públicos, el lunes, explicaban a Gérald Darmanin su urgencia: les gustaría la reforma de su estatus, es decir, la alineación de sus condiciones de nombramiento y disciplina con las de los de los de los de los de los de los Jueces independientes. Sorpresa: ¡El nuevo Ministro de Justicia no les dijo que no! «Estoy a favor de esta reforma del estado de los fiscales»anunciado a ellos Gérald Darmanin, sin embargo, estresando tres reservas: no es presidente de la República, y depende de este último programar este punto antes del Congreso, compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado; La situación política debe hacer que los diputados y los senadores lo acepten; Y finalmente, el argumento de los fiscales no podría, según el Ministro, reducirse al hecho de que esta reforma sería esencial ante llegar al poder de la manifestación nacional: «Pensar cómo significaría que estamos allí para encender la luz y dejar poder a los demás., resume a uno de sus parientes. Ahora no es realmente su estado mental. Quiere pelear. »»