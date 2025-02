Después de la votación conservadora con la extrema derecha alemana, «El gran ganador de hoy, es AfD», dice Paul Maurice

Entrevista

En Alemania, a la derecha y a la derecha adoptaron un texto antiinmigrante juntos el miércoles, poniendo en peligro el cordón de salud en el Rin desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para el «Nouvel OBS», Paul Maurice, Secretario General del Comité de Estudios de Relaciones Franco-Alemanes analiza la situación.





Alemania cruzó un curso político importante el miércoles 29 de enero. Por primera vez, los conservadores de la CDU/CSU votaron un texto junto con la AFD, una parte muy derecha. Esta alianza sin precedentes ha permitido la adopción, de una moción dirigida a endurecer la política de migración del país. Aunque este texto no es legalmente vinculante, adquiere un fuerte significado simbólico.









La votación, que recolectó 348 votos y 345 en contra, marca una ruptura con el «cordón de salud» tradicionalmente mantenido en Alemania por partidos moderados, prohibiendo toda cooperación con el extremo derecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión ha despertado fuertes reacciones, especialmente por parte del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, quien ve un «Cesura histórica» y la ex canceladora Angela Merkel, quien estimó que era «Erróneo» de «Permitir, con los ojos cerrados, una mayoría con los votos de la AFD por primera vez durante una votación en el Bundestag alemán». Unas semanas antes de las elecciones legislativas, los conservadores deberían ir más allá este viernes 31 de enero, sometiendo el voto un proyecto de ley destinado a limitar la inmigración y fortalecer los poderes policiales. Paul Maurice, Secretario General del Comité de Estudios de Relaciones Franco-Alemanes analiza la situación.





Aunque el texto adoptado no es legalmente restrictivo, este voto común tiene un valor simbólico y ha causado muchas reacciones, especialmente la de Angela Merkel. ¿Podemos hablar de un punto de inflexión?





Paul Maurice De hecho, hay un punto de inflexión, porque es la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial que las voces de la extrema derecha se han unido a los de otro partido demócrata para el voto de un texto. Hasta entonces, los partidos democráticos se negaron categóricamente, cualesquiera que sean las condiciones, sea cual sea el nivel del texto, a asociar sus voces con las de la extrema derecha. Realmente fue un principio que fue, por ejemplo, hasta bloquear la elección de un vicepresidente del Bundestag de las filas de la extrema derecha. En Thuringia en febrero de 2020, durante la elección del ministro-presidente, Angela Merkel tuvo que intervenir para que la CDU esté dividida y que esta elección finalmente se cancelara. Entonces sí, realmente tenemos un punto de inflexión, pero paradójicamente Friedrich Merz (Future Conservative Chancellor Potencial, Nota del editor) Siempre ha considerado que no había alianza con la extrema derecha y pasa su tiempo repitiéndolo, es una convicción sincera de su parte. No hará una alianza con la extrema derecha.





¿Está el alemán alemán «Salud» alemán está amenazado hoy?





Sí, en el sentido de que por primera vez aceptamos este voto. Pero eso no significa que Friedrich Merz gobernará con la extrema derecha, no lo hará. Por otro lado, lo que podemos decir es que el gran ganador de hoy es la fiesta de lejos, la AFD, porque ellos son los que afirmaron que el cordón de salud ya no existía. Ellos son los que salen victoriosos, que aplauden, y que celebraron la votación el miércoles por la tarde.





La CDU/CSU siempre ha rechazado cualquier cooperación con AFD a nivel nacional. ¿Qué ha cambiado?





Existe una evolución, una trayectoria europea y global, de permeabilidad entre las partes de la derecha y la extrema derecha, pero en Alemania es mucho más complicada dada la historia del país y su responsabilidad. No debe olvidarse que también hay una venganza de Friedrich Merz en Angela Merkel, no personalmente, sino en lo que hizo con la CDU, es decir una CDU más a la izquierda de lo que no era antes y después de ella. Friedrich Merz critica a Angela Merkel por haber abandonado los sujetos tradicionales de CDU como la inmigración, la seguridad y la acusa de haber criado a AfD al estar abierto a la recepción de migrantes en 2015. Es una forma también de volver a la herencia de Angela Merkel, Tanto por el resentimiento de que la había guardado a principios de la década de 2000 como también por la línea política de la CDU.









Unas semanas antes de las elecciones legislativas, ¿cuál puede ser el impacto político de este acercamiento?





Esto pone a Friedrich Merz en el centro del juego, para bien y para mal. ¿Lo aprovechará para impulsar otros temas, en particular las preguntas económicas sobre las cuales tiene una competencia y sobre las cuales hay expectativas de los votantes, o se bloqueará en una controversia que será perjudicial para él? Es difícil de medir. Creo que una encuesta de ZDF muestra que, en última instancia, sus votantes no lo culpan al fondo, sino tal vez la forma. Todo depende de cómo salga de esto, pero está claro que es un juego peligroso que puede hacerle perder a los votantes unas semanas antes de las elecciones y puede hacerlo perder una mayoría que hubiera sido más cómodo para él. Era un candidato que no se sumergió demasiado en una campaña que no funcionó. Tal vez era una forma de reiniciar la campaña y volver a avanzar. Será necesario ver en los próximos días cuáles serán los efectos con el electorado, en las primeras encuestas que se publicarán después de este evento.