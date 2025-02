«El reaprendizaje de la huelga requiere trabajo de transmisión»

Entrevista

El número de días de huelga aumentó en 2023 en empresas privadas, en particular debido al movimiento contra la reforma de las pensiones. A largo plazo, la tendencia está hacia abajo.





En 2023, el año de movilización contra la reforma de las pensiones que cambian la edad legal de salida de 62 a 64 años, el 2.7 % de las empresas con 10 o más empleados en el sector privado (excluyendo agrícola) experimentan al menos un día de huelga. Esto es 0.3 puntos más que en 2022, señala el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, en un estudio publicado el jueves 30 de enero. No sabíamos que desde 2010, otro año marcado por una movilización contra una reforma de pensiones: la tasa de ataque había sido entonces del 3.6 % en el sector privado. A pesar de este rebote, estos resultados confirman la discrepancia observada en 2023: manifestaciones masivas, y durante varios meses, pero un recurso a la huelga limitada.





¿Cómo explicar este reflujo? Lo discutimos con el politólogo Baptiste Giraud, profesor de la Universidad de Aix-Marsella y especialista en unionismo y diálogo social. En «Relebranding to Strike» (PUF, 2024), analizó el trabajo de transmisión de la cultura sindical y el aprendizaje a atacar, y los obstáculos que los ralentizan, en sectores donde sigue siendo raro: tiendas y servicios.





¿En qué larga tendencia es esta huelga de huelgas de 2022 y 2023?





Baptiste Giraud En Francia, como en Europa, las tendencias largas son las de una disminución en la frecuencia de las huelgas, todos los sectores combinados y una disminución en la participación en huelgas en las empresas donde tienen lugar. Esta caída en la intensidad es un reflejo de las transformaciones radicales de la morfología del tejido productivo, con el declive de las grandes empresas industriales que fueron el pulmón del sindicalismo y las huelgas. Pero la práctica de la huelga también disminuye en los sectores que tradicionalmente recurren a ella.





Este rebote de 2023 es consistente con lo que observamos durante la movilización contra la reforma de las pensiones: manifestaciones masivas, pero una huelga relativamente contenida. Esta también es una tendencia observada durante varias décadas. La demostración, en lugar de la huelga, se convierte en el método principal de participación en los días de acción.









Durante la movilización contra la reforma de las pensiones, los sindicatos no pidieron formalmente una huelga renovable. Esto también se ha debatido en ciertas centrales eléctricas. ¿Crees que una llamada cambió algo, ¿crees?





El hecho de no haber pedido la huelga renovable es menos falta de voluntad por parte de los departamentos de la Unión, en particular el del CGT, que una verdadera dificultad para que la Unión estimule esta movilización. El Intersyndicale también se detuvo en esta realidad mostrada por todas las encuestas de opinión: un rechazo masivo de la reforma, pero también un escepticismo mayoritario entre los empleados sobre la capacidad de recuperar el ejecutivo. Él es Es más difícil para las organizaciones sindicales de movilizarse en forma de huelga cuando esta acción no parece ser capaz de retirarse al gobierno.





En su libro, observa particularmente el sector de las tiendas y servicios. ¿Cuáles son los obstáculos para el uso de huelgas?





El primer obstáculo bien conocido es la precariedad del empleo y la condición salarial de estos trabajadores, quienes significa que el costo de la huelga, especialmente económico, es particularmente alto. En estos sectores, marcados por formas de dominación de los empleadores coercitivos, la huelga también equivale a correr el riesgo de exponerse a las sanciones por parte de su empleador.





El segundo obstáculo es la fragmentación de los colectivos de trabajo. Los agentes de seguridad o la ayuda para el hogar entre sí nunca pueden cumplir. Esto limita la capacidad de las organizaciones sindicales para federar, organizar una movilización o para proporcionar participación en un movimiento como el de las pensiones, incluso cuando estos empleados precarios son los primeros en verse afectados por la reforma.





En estos sectores, a los empleados y activistas también les resulta difícil ver el impacto que su huelga podría tener en la posición del gobierno. No tienen la sensación de estar en sectores estratégicos que permiten ejercer presión directamente al bloquear los flujos o la economía.





¿Por qué «volver a aprender a atacar»?





En las tiendas y servicios, los empleados y activistas no están acostumbrados a la huelga, y esta débil familiaridad con la huelga redobla su dificultad, sus dudas de usarla. Por el contrario, cuanto más estamos acostumbrados a atacar, más fácil será ir a la huelga. Las huelgas están vinculadas a la presencia de la Unión: sin presencia sindical, no hay huelga. Pero también depende de la naturaleza de esta presencia, el nivel de recursos militantes y la capacidad muy desigual que los representantes de la Unión tienen para estimular las huelgas.





En empresas y servicios, hay muchos activistas, incluido el CGT, sin experiencia en la práctica de la huelga. Es esta paradoja la que quería mostrar: no es porque estos activistas sean miembros de esta unión que tienen una gran cultura de la huelga. Es un modo de acción bastante extraño, incluso que puede despertar una cierta forma de miedo y repulsión.









El «reaprendizaje» de la huelga requiere trabajo de transmisión, socialización. En grandes empresas como EDF o SNCF, se hace más fácilmente porque las generaciones más jóvenes pueden aclimatarse a la acción sindical, participar en sus primeros contratiempos. La dificultad, en las empresas que estudio es que hay poca tradición sindical. Los sindicatos son muy frágiles y esta transmisión de una generación a otra está mucho más limitada.





Cuando las huelgas son raras, ¿la conflictiva toma otra forma?





En sectores como la logística, que están experimentando una tasa de volumen de negocios Muy importante, la partida de la empresa puede ser otra forma de expresión de insatisfacción. Esta movilidad de la fuerza laboral se entiende más fácilmente, ya que son empleados que no se benefician o pocas ventajas específicas en sus empresas y, por lo tanto, no tienen nada que perder para irse. Estamos más bien en conflictos subterráneos, con formas de adocilidad o desconexión en el trabajo.





¿Puede el fracaso del movimiento social de 2023 en las pensiones aún más desalentar el uso de la huelga?





Era la gran paradoja de esta movilización: firmó un regreso de los sindicatos al frente de la escena política y social, mientras que estábamos fuera del Covid y el movimiento de «chalecos amarillos», que habían sido analizados como el signo de La desaparición de los sindicatos. Por lo tanto, demostraron que seguían siendo una fuerza de movilización con pocos equivalentes. Pero esta movilización también demostró los límites de la capacidad de sindicalismo para obtener al menos compromiso. Sin embargo, podemos ver que el gobierno aún no puede convertir la página en este movimiento de protesta. Entonces jugó algo y no creo que podamos decir que esta es una derrota de la Unión.









Los dos modelos sindicales de hoy me parecen tensión. El modelo reformista no ha podido obtener un compromiso social desde la llegada de Emmanuel Macron, quien no deja espacio para cuerpos intermedios. Esto podría relegitar más sindicalismo de confrontación encarnado por el CGT. Pero las estructuras de la Unión siguen siendo los herederos de la estructura del empleado de la liberación, y las transformaciones del aprendizaje salarial obstaculizan su capacidad para transformar la insatisfacción en la acción colectiva. El desafío inmediato para los sindicatos también será integrar y desarrollar lealtad en sus filas, los miembros que se unieron a ellos durante este movimiento, especialmente porque eran principalmente empleados aislados.