28 departamentos en vigilancia naranja, temperaturas de hasta 41 grados el domingo ... el punto en la ola de calor que comienza este viernes en Francia





Después de haber experimentado una primera ola de calor del 19 de junio al 4 de julio, Francia enfrentará un nuevo episodio abrasador. Este último comenzó este viernes al mediodía, con 11 departamentos en el sur de Francia colocados en alerta de naranja “Ola de calor”, Antes de extenderse a 28 departamentos el sábado.





Este fin de semana, las temperaturas oscilarán entre 34 grados y 40 grados en el sur, incluso 41 grados este domingo, según Météo-France. Pero se espera el pico de calor al comienzo de la próxima semana. “Las temperaturas muy altas deberían intensificarse”especifica el servicio meteorológico. Por lo tanto, los habitantes de los departamentos en cuestión se están preparando para cruzar estos calor fuerte, especialmente en el Aude, donde se acaba de arreglar un fuego asesino y una magnitud excepcional. Hacemos un balance de la situación.





• 11 departamentos en alerta de naranja “Heat Wave” este viernes





Desde este viernes mediodía, Météo-France ha colocado la “ola de calor” naranja, el Rhône, el Loira, Isère, Drôme, Ardèche, Hautes-Pyrénées, Hautes-Garonne, Tarn, Tarn-Et-Garonne, así como Aveyron y Lot.









Se agregarán diecisiete departamentos de la mitad sur del país para el día del sábado a los once que ya se colocaron en la “ola de calor” de naranja, anunciados este viernes por la tarde Météo-France: The Dordogne, el aude, el Puy-de-Dôme, el ain, la Savoie, la haute-savoie, el Alpes-de-haute-Provence, los hautes, el houte-savoie. La Corrèze, Gers, Haute-Loire, Lot-Et-Garonne y Lozère.





El servicio meteorológico también alertó sobre un “alto” peligro de incendios forestales sobre la periferia mediterránea, mientras que el fuego de una magnitud excepcional en el aude se fijó el jueves por la noche, después de haber viajado 17,000 hectáreas de vegetación y costar la vida de una persona.





• Lyonnais, habitantes de la ciudad más expuestos a la vigilancia de las ondas de calor





En Lyon, la metrópolis francesa se coloca con mayor frecuencia en ondas de calor, los habitantes se están preparando para este nuevo brote de temperaturas que deberían acercarse a los 40 grados este fin de semana.





Instalada bajo un aumento en el lugar de Bellecour, Séléna, no quería darle su nombre -, 22, tomar su descanso: “Trato de protegerme del sol”. Ante el calor, este empleado de la red de transporte de TCL a menudo “Colono usurpador” Lake Annecy, 150 kilómetros, en Haute-Savoie, un departamento también colocado en alerta de naranja desde el sábado. El trabajo en Heat, Affi Bombakar, servidor, es ” acostumbrado “. ” No tenemos otra opción, estamos aquí para trabajar “Explica los 30 años, limpiando las mesas de una terraza.









La misma observación para Sophie, de 29 años, reclutador de donantes para médicos del mundo, trabaja en la calle ” Hecho para valiente “Especialmente durante” temperaturas extremas ». Viviendo Lyon, tuvo que instalar un aire acondicionado en casa, un ” obligación “Para mantener su” vida ” gato enfermo “, A pesar de sus reservas ecológicas. Otros optan por miniventiladores, productos de Summer Stars.





• Consecuencia del cambio climático





Este episodio es la ola de calor 51ᵉ grabada en Francia desde 1947, según Météo-France. ” Hay una aceleración de la aparición de ondas de calor con el tiempo. Esta tendencia está bien vinculada al cambio climático, que tiene un fuerte impacto en las temperaturas en Francia “, Subrayó en la agencia bateada de Lauriane de Francia, climatólogo del Servicio Meteorológico.





Julio de 2025 fue el tercer mes más cálido de julio registrado en el planeta con una temperatura promedio de 1.25 grados a este mismo mes en una era preindustrial (1850-1900), también anunció el Observatorio Europeo Copérnico el jueves.









Esta nueva ola de calor, combinada con una precipitación muy baja, agravará la sequía del suelo, ya muy marcada en el suroeste, donde los viticultores están preocupados. “Si está caliente así durante tres semanas, todo será asado”temía el jueves Emmanuelle Pivésan, líder del vacío enagné Cavenac en Lot-Et-Garonne.