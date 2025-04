«Fui uno de los que se negó a usar el término» genocidio «en Gaza, pero casi no hay duda»

Publicado en



Los últimos desarrollos en sitios ya no dejan ninguna duda sobre la naturaleza real de las intenciones y acciones del gobierno israelí.





Hasta ahora, era uno de los que se negó a usar el término «genocidio» para designar la guerra sucia que el gobierno de Benyamin Netanyahu ha estado liderando durante un año y medio contra los palestinos en Gaza, aunque muchos funcionarios israelíes han expresado en múltiples intenciones que eran claramente genocidas sobre este tema. Me pareció que los calificadores de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad eran suficientes para caracterizar tales actos. Y me pareció importante no correr el riesgo de superponerse a la palabra genocidio.





Pero hoy ya no es posible detenerse allí. El gobierno israelí ha roto unilateralmente la tregua firmada bajo los auspicios del presidente Joe Biden para reanudar la guerra y los bombardeos, condenando así con toda la probabilidad de sobrevivir a los rehenes, al tiempo que causa la muerte de miles de civiles adicionales, incluidos muchos niños.





Pero no estaba satisfecho con ese crimen. También ha establecido durante más de un mes un bloqueo completo del enclave, dejando a Gaza ni alimentos, combustible, agua, electricidad ni drogas. Esto significa que no solo la hambruna reina en todas partes en el enclave, sino también falta agua potable, así como el acceso a la atención más básica.





El artículo 2 de la Convención Internacional para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio, define este delito como » Uno de los siguientes actos, cometido con la intención de destruir, o todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:





a) Asesinato de miembros del grupo





b) Daño grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo





c) Presentación intencional del grupo a las condiciones de existencia que tienen que conducir a su destrucción física total o parcial





d) Medidas destinadas a obstaculizar los nacimientos dentro del grupo





e) Transferencia forzada de niños del grupo a otro grupo. »»





En cuanto a un año y medio, es imposible dar cuenta de la situación en Gaza muy precisamente ya que el gobierno israelí también bloquea cualquier acceso a la prensa. Pero desafortunadamente, estos últimos desarrollos ya no dejan dudas sobre la naturaleza real de las intenciones y acciones del gobierno israelí, e incluso si, por supuesto, los jueces del tribunal penal internacional serán decidir la pregunta que se recurre a la pregunta, se vuelve imposible, para cualquier persona sensata, descartar la idea que ahora estamos tratando con un genocide bajo los primeros 3 casos proporcionados por la convención.









Ante este gran salto cualitativo en el horror de la política dirigida por el gobierno israelí, con la bendición de la administración de Donald Trump, la inacción mantenida de la misma Unión Europea se vuelve estrictamente hablando. Pero, en el reverso de esta conciencia, Kaja Kallas, el alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, considerado esencial para apretar los lazos de la UE con el gobierno de Benyamin Netanyahu en las últimas semanas mientras critica las distancias tomadas con su predecesor. En el contexto actual, este cheque en blanco dado al Gobierno de Benyamin Netanyahu por parte de los líderes europeos difícilmente puede calificarse más que una complicidad activa en la Comisión de Crimos contra la Humanidad.









El copresidente del Club Maison Common, ex editor principal de «Alternativas económicas», Guillaume Duval fue ex escritor de discursos del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Josep Borrell.